Fußball-Niederrheinpokal : Kapellen bietet Ratingen lange Paroli

Can Yücel traf zum 1:1 für Kapellen gegen Ratingen. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Kapellen In der zweiten Runde des Niederrheinpokals sahen die SCK-Fußballer gegen den nächsten Oberligisten gut aus. Dieses Mal kam aber das Aus in der Verlängerung.

Von David Beineke

Die Parallelen zur Vorsaison sind nicht zu übersehen. Nachdem Fußball-Landesligist SC Kapellen im Niederrheinpokal-Wettbewerb der vergangenen Spielzeit in Gestalt von Teutonia St. Tönis zunächst einen Oberligisten ausgeschaltet hatte, folgte dann das Aus nach einer Niederlage in der Verlängerung gegen die SpVg. Schonnebeck. Dieses Mal musste zunächst der FSV Duisburg aus der fünften Liga dran glauben, am Mittwoch verloren die Kapellener dann im Jupp-Breuer-Stadion mit 1:3 (0:0, 1:1) nach Verlängerung gegen Germania Ratingen.

Eine Niederlage, die auf den ersten Blick dazu angetan ist, extrem wehzutun. Denn in einer personell sehr angespannten Lage und nach zwei schmerzlichen Punktspielniederlagen in Folge musste der SCK extrem viel investieren und stand letztlich mit leeren Händen da. Bei Trainer Björn Feldberg war am Tag danach aber nichts von Frust zu merken, er konnte die Schlappe ganz nüchtern einordnen: „Es war toll, wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles gegeben haben. Unter dem Strich war der Sieg für Ratingen aber verdient.“ Auch einen entscheidenden Energieverlust mit Blick auf das nächste schwere Ligaspiel daheim gegen den FC Büderich befürchtet er nicht: „Die Jungs müssen in der Lage sein, so eine englische Woche zu überstehen.“ Immerhin: Trotz des intensiven Spiels haben die Kapellener keine neuen Verletzten zu beklagen, auch keine Sperre dezimiert den Kader fürs nächste Wochenende.

Dass seine Mannschaft auch gegen Ratingen, immerhin aktueller Tabellenzweiter der Oberliga, so gut mithielt, führt Björn Feldberg darauf zurück, dass sie den Matchplan mit einem defensiveren Ansatz als im Ligaalltag nahezu perfekt umsetzte. „Wir haben 120 Minuten unfassbar diszipliniert gespielt“, sagte der SCK-Coach. So konnten sich die haushoch favorisierten Gäste in den ersten 60. Minuten keine glasklaren Möglichkeiten erspielen, erst die 1:0-Führung durch Yassin Merzagua brach vermeintlich den Bann für die Germanen.