Damenhockey : HTC SW Neuss beißt sich gegen Dortmund durch

Neuss Seit der Rückkehr in die Hockey-Regionalliga West hat der HTC SW Neuss drei seiner vier Spiele gewonnen. Am Sonntag geht es zum Mitaufsteiger Schwarz-Weiß Köln.

(sit) Dass sie sich notfalls auch mal durchzubeißen wissen, stellten die von Jules Smolenaars trainierten Hockey-Mädels des gerade erst in die Regionalliga West zurückgekehrten HTC SW Neuss beim 3:0-Heimsieg (Halbzeit 1:0) über den TSC Eintracht Dortmund recht überzeugend unter Beweis.

Einen Schönheitspreis gab es im Duell mit dem noch sieglosen Team aus der Bierbrauerstadt nämlich nicht zu gewinnen. „Die Dortmunderinnen haben uns im Spielaufbau direkt massiv unter Druck gesetzt“, bestätigte Teammanagerin Annette Weeres. Zwar wusste sich der Aufsteiger mit sicherem und schnellem Kurzpassspiel immer wieder geschickt aus dieser Umklammerung zu befreien, trotzdem landete der Ball in der ersten Hälfte nur einmal im Kasten der Eintracht: Im zweiten Viertel machte sich die von Kapitänin Katleen Spörecke per Traumpass auf die Reise geschickte Celine Reinsch auf den Weg und ließ sich bei ihrem kurzen, aber sehr ertragreichen Sololauf zum 1:0 nicht mehr aufhalten. Aber Dortmund blieb stets auf Augenhöhe, gab auch dann nicht auf, als nach dem Seitenwechsel wiederum Celine Reinsch die Kugel per argentinischer Rückhand zum 2:0 ins Tornetz hämmerte. Und obwohl Hanna Kampka das Schlussviertel mit ihrem Treffer zum 3:0 eröffnete, machten die wackeren Westfälinnen unverdrossen weiter und erspielten sich gleich mehrere Strafecken, die indes von der stabilen Neusser Verteidigung allesamt entschärft werden konnten.