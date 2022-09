Gesund & Fit : Muskelkater lindern und vorbeugen

Langjähriger Personal-Trainer und Fitness-Coach Florian Kock. Foto: TG

Neuss Unser Kolumnist Florian Kock, seit vielen Jahren Personal-Trainer und Abnehmcoach aus Neuss, gibt Tipps, was man gegen Muskelkater tun kann oder wie man ihn am besten vermeidet. Und am Ende hat der Basketballer der TG Stürzelberg sogar einen echten Geheimtipp.

In der letzten Kolumne habe ich über den Wiedereinstieg nach einer Sportpause geschrieben. Nicht selten kommt es da nach den ersten Einheiten zu Muskelkater oder in der Fachsprache auch DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) genannt. Was hilft akut gegen Muskelkater? Wie kann er vermieden werden? Und kann trotz Muskelkater weiter trainiert werden? Darüber geht es in der heutigen Kolumne.

Muskelkater sind kleine Risse der Muskulatur, streng genommen in den den Muskel umgebenden Faszien. Diese entstehen durch ungewohnt intensive Zugspannungen. Typisches Beispiel ist das Abstieg von einem Berg. Hierbei muss unter anderem die Oberschenkelmuskulatur bei jedem Schritt starke Spannung aufbauen, obwohl der in die Länge gezogen wird. Oder auch im Fitnessstudio etwa bei einer Kniebeuge. Beim in die Knie gehen spannt sich der Oberschenkelmuskel an, wird jedoch gleichzeitig in die Länge gezogen. Damit kontrolliert er die Abwärtsphase. Andernfalls würde man wie ein nasser Sack auf den Boden fallen. Der beste Tipp, um Muskelkater zu vermeiden ist, dass man regelmäßig und progressiv trainiert und ein bis drei Tage Pause zwischen einzelnen Trainingseinheiten einplant. Das bedeutet, die Intensität wöchentlich langsam zu steigern und auch einmal einen Tag gezielt Pause zu machen. Durch die kleinen Rissen, kommt es zu vermehrter Wassereinlagerung und kleinen Entzündungen um diese herum, welche dann für diesen typischen leichten Bewegungsschmerz verantwortlich sind.

Bei leichtem Bewegungsschmerz kann mit geringerer Intensität und nach einem längeren Aufwärmen weiter trainiert werden. Denn um den Muskelkater zu lindern, hilft leichte Bewegung. Spazieren gehen oder sogar Fahrradfahren auf ebener Straße sind hier meine Favoriten. Alles was die Durchblutung anregt, kann helfen. Leichte Massagen, Saunagänge oder warme Bäder sind ebenfalls gute Maßnahmen. Bei sehr starkem druckempfindlichen Muskelkater sollte eine kurze Sportpause eingelegt werden. Die oberen Maßnahmen können aber auch hier gut die Heilung unterstützen.