MSC Grevenbroich : Motocross bei Hitze und im Morast

Grevenbroich Nach der Sommerpause zwei Rennen innerhalb von einer Woche für die Top-Piloten des MSC Grevenbroich. Stefan Ekerold kann den Titel holen.

Und das gewohnt erfolgreich: So sicherte sich Stefan Ekerold in Jauer trotz eines mechanischen Defektes an seiner Maschine und der damit verbundenen Null im ersten Wertungsrennen noch Gesamtplatz sieben. Lukas Platt erreichte mit Rang fünf in der Tageswertung sein bestes Saisonergebnis. Hatten die Fahrer in Jauer noch mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen, mussten sie sich in Holzgerlingen auf eine nasse und vom Regen tief durchtränke Hartbahn mit viel Schlamm einstellen. Ekerold wurde mit drei sechsten Plätzen in den Wertungsrennen auch Sechster im Tagesklassement und belegt in der Serie weiterhin Rang fünf. Sein Fazit: „Die Ergebnisse sind konstant und in Jauer wäre noch mehr drin gewesen, wenn der Rahmen meines Motorrades nicht gebrochen wäre. Sowas hatte ich bisher auch noch nicht erlebt. Platz sechs auf der schwierigen Bahn in Holzgerlingen ist okay, aber ich visiere in den letzten beiden Rennen noch Rang vier in der Geamtwertung an.“ Platt kam in der Tageswertung in Holzgerlingen nicht über den 13. Platz hinaus, blickt jedoch optimistisch in die nähere Zukunft: „Das war nicht mein bestes Rennen, aber ich bin nun Zehnter in der Gesamtwertung. Und das letzte Rennen ist wieder auf Sand, da rechne ich mir noch mal ein gutes Ergebnis aus.“