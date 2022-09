Hockey : Jetzt nur nicht übermütig werden

In der vergangenen Saison wusste der Klipper THC das von Konstantin Hayner, Abbas Haider und Carsten Merge (v.l.) beschützte Tor der Neusser nur selten in Gefahr zu bringen. Der HTC gewann das Heimpiel mit 7:1. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach dem 6:1-Sieg zum Saisonauftakt in Braunschweig ist der Hockey-Zweitligist aus Neuss um Bodenhaftung bemüht. Heimdebüt gegen Klipper Hamburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ein Schützenfest im Stadion an der Jahnstraße! Warum nicht? Schließlich marschiert Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss am Samstag um 16 Uhr mit dem frischen Ruhm des 6:1-Erfolges zum Saisonauftakt beim Neuling Braunschweiger THC aufs Kunstrasenfeld. Und auch der Gegner passt, hatten die Schwarz-Weißen den Klipper THC in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit beim 7:1-Sieg doch in der zweiten Hälfte förmlich planiert. Und darum findet auch Trainer Matthias Gräber: „Es gibt nur ein Ziel: drei Punkte.“

Aber die Sache mit dem außerplanmäßigen Schützenfest drei Wochen nach der großen Sause am letzten Augustwochenende ist dem vorsichtigen Coach nicht ganz geheuer. Zum einen kennt er seine wankelmütigen Pappenheimer nur zu gut, zum anderen hält er eine ganze Menge von den Gästen aus Hamburg. Dass die in der vergangenen Saison bis zum Schluss um den Klassenverbleib bangen mussten, vermochte er nicht wirklich nachzuvollziehen. „Eigentlich hat Klipper eine Truppe, die um die Plätze drei, vier und fünf mitspielen könnte.“ Eine Einschätzung, die er freilich trotz des überraschenden 1:1 zum Start im Hamburger Stadtderby gegen den Aufstiegskandidaten Großflottbeker THGC nicht bestätigt sah. „Flottbek war mit seiner unangenehmen Pressdeckung drückend überlegen, hatte neun Ecken, von denen allerdings keine zu einem Tor führte, und hätte eigentlich gewinnen müssen.“ Zumal der Führungstreffer der Gastgeber nicht das Ergebnis einer griffigen Angriffsaktion gewesen, sondern aus einem „Kuddelmuddel“ heraus entstanden sei.

Info Die Tabelle der 2. Liga nach dem ersten Spieltag 1. Schwarz-Weiß Neuss⇥6:1 3 2. Gladbacher HTC⇥5:2 3 3. DSD Düsseldorf⇥3:1 3 4. Schwarz-Weiß Köln⇥3:2 3 5. Großflottbeker THGC⇥1:1 1 6. Klipper THC Hamburg⇥1:1 1 7. Marienburger SC⇥2:3 0 8. Blau-Weiß Köln⇥1:3 0 9. Club Raffelberg⇥2:5 0 10. Braunschweier THC⇥1:6 0

Trotzdem richtet er sich mit seinen Schützlingen auf einen harten Gang ein. Ähnlich dem vor einem Jahr, als Finn LangHeinrich die Neusser an der Elbe erst 0,9 Sekunden vor Schluss zum 3:2-Sieg geschossen hatte. Wenn es optimal läuft, bekommt das Supertalent am Samstag Unterstützung beim Toreschießen, eilt dem am Dienstag nach einer 34-stündigen Odysee in Düsseldorf gelandeten Argentinier Maximiliano Valdes doch der Ruf voraus, ein Knipser zu sein. Allerdings hapert’s noch mit der Verständigung, spricht der Hallenspezialist doch nur Spanisch. Gräber warnt daher vor allzu hohen Erwartungen. „Er ist granatenschnell, braucht aber eigentlich noch ’ne Woche, um sich einzugrooven.“ Sehr fein fände er es deshalb, der angeschlagene Matthis Schäfer würde sich bis zum Spiel fit zurückmelden, „dann hätte ich Max on top.“

Weiter arbeiten will er außerdem am neuen Spielsystem. „Wir wollen im Vergleich zu den vergangenen Jahren mehr über Ballbesitz machen“, sagt er. In Vitali Shevchuk, der in Braunschweig ein erstklassiges Debüt hingelegt hatte, Jan Mausberg und Finn LangHeinrich hat er dafür genau die richtigen Taktgeber. Nicht zu vernachlässigen sei dabei jedoch das Konterspiel. „Da müssen wir besser werden“, fordert Gräber, „auch wenn wir in Braunschweig fünf Treffer aus dem Spiel heraus erzielt haben.“ Der deutliche Sieg zum Auftakt kann dabei Fluch und Segen sein. Gräber: „Den Flow aus diesem Spiel müssen wir mitnehmen, dürfen dabei aber nicht überpacen.“