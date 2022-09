Trauung in Dormagen : Diamanten-Hochzeit im weißen Brautkleid

Diamantene Hochzeit ganz in Weiß: Nach 60 Jahren wiederholten Magdalena und Ernst Goebel ihr Ja-Wort. Ermöglicht hatten das ihre Kinder. In der Bildmitte: Sohn Andreas Goebel. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Nach 60-jähriger Ehe erfüllen sie sich einen Traum: Ernst Goebel heiratet seine Frau Magdalena noch einmal – und die präsentiert sich erstmalig in einem wunderschönen weißen Brautkleid.

Diamantene Hochzeit feiern, das schaffen in der heutigen Zeit nicht mehr viele, doch Magdalena und Ernst Goebel teilen bereits seit 60 Jahre den gleichen Nachnamen. Eine Hochzeit mit weißem Kleid gab es dabei jedoch nie – bis jetzt, denn am vergangenen Samstag feierte das Ehepaar aus Dormagen eine traumhafte Zeremonie mit wunderschönem Hochzeitskleid und allem, was traditionell dazu gehört.

Die Idee einer solchen Trauung stammte dabei von den Söhnen Michael und Andreas Goebel (und Ehefrau Kornelia Iglesias-Göbel). „Meine Mutter ist fast blind und mein Vater ist dement, daher wollen wir ihnen in diesem Jahr unbedingt noch diesen Wunsch erfüllen, denn damals konnten sie sich eine solche Hochzeit einfach nicht leisten“, erzählt Andreas Goebel. Der besondere Tag startete am Samstagvormittag um 11 Uhr mit einer höchstpersönlichen Zeremonie, im weißen Brautkleid wurde die 78-jährige Magdalena Goebel von ihren Söhnen beim Einmarsch begleitet. Musik spielte bei dieser Trauung eine wichtige Rolle, so sorgte Boby Purakal, Sänger des „Music Loft“ Dormagen, bereits zu Beginn mit dem Titel „Perfect“ von Ed Sheeran für einen Gänsehaut-Moment.

Im September 1962 heirateten Magdalena und Ernst Goebel. Foto: Göbel

Für Gänsehaut sorgt außerdem die Liebesgeschichte des Brautpaares: So lernten sich Magdalena und Ernst Goebel (81) bereits mit 17 Jahren kennen und lieben. Die Zeiten waren schwierig, geprägt von familiären Streitigkeiten auf Seiten der Vollwaise Magdalena und einer Einberufung als Soldat. Die damalige Hochzeit der beiden war bescheiden, „die finanziellen Mittel waren gering, zur Kirche ging es mit dem Milchwagen“, erzählt ihr Sohn. Doch die Zeiten sollten sich bessern, nach der Geburt der Kinder und einer Anstellung beim Bayer-Konzern zog es die Familie nach Dormagen, und von da an ging es bergauf.

Das Geheimnis einer gute Ehe? Dafür braucht es laut dem 81-Jährigen nicht viel: „Wir waren bis heute treu.“ Magdalena Goebel fügt hinzu: „Und sind immer für den anderen da.“ Auch die Kinder finden nur liebevolle Worte für ihre Eltern: „Sie haben in der Erziehung alles richtig gemacht. Ich wünsche ihnen Gesundheit und ein harmonisches Leben bis ans Ende ihrer Tage“, erklärt Michael Goebel. Sein älterer Bruder sagt: „Ich liebe meine Eltern sehr. In meinem bisherigen Leben hatte ich viel Rückhalt und Unterstützung von ihnen.“ Der 57-Jährige, der auch im Chor singt, steuerte gemeinsam mit Bruder und Ehefrau auch musikalisch etwas zur Hochzeit bei, so war der performte Song „Dir gehört mein Herz“ ein weiteres Highlight des Tages.