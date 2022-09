Pferdesport : Dressurturnier mit vielen Highlights auf Gut Altwahlscheid

Rhein-Kreis Der Förderkreis Dressur Neuss lädt für das Wochenende zu seinem Turnier aufs Gut Altwahlscheid in Uedesheim ein. Nur das Wetter bereitet Sorgen.

Das Turnierwochenende startet am Samstagmorgen mit Dressurprüfungen der Klasse A* (8.30 Uhr) und L* (9.45 Uhr). Hupertz freut sich „über die gut besetzten Prüfungen, zu denen jeweils über 40 Startmeldungen eingegangen sind.“ Zur Mittagszeit lockt eine Dressurprüfung der Klasse L** auf Kandare (12 Uhr) auf die Anlage. Das Finale des Mini-Cups, gesponsert von der Firma Reitsport Katina in Kaarst, beginnt um 14.30 Uhr. Um dabei zu sein, galt es die Qualifikationsprüfungen beim RV St. Johannes Waat, Neuss Grefrather RC, RFV Hilgershof und RV Uedesheim Stüttgen erfolgreich zu bestehen. Die besten Acht ermitteln nun den Sieger.

Am Sonntag findet das Turnier ab 10.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse M** seine Fortsetzung, gefolgt von einer Dressurprüfung der Klasse S* (St. Georg Special) ab 12.30 Uhr. „Hier wird hochkarätiger Turniersport geboten“, wirbt Hupertz. Das gilt ab 14.30 Uhr selbstverständlich auch für das Finale des vom Förderkreis Dressur Neuss gesponsorten Midi-Cups. Wie beim Mini-Cup waren auch hier in den vier Qualifikationsprüfungen die acht Finalisten bestimmt worden. „Und weil wiederum Vereinsmitglieder an den Start gehen, drückt man natürlich besonders die Daumen“, sagt Seitz schmunzelnd. Das abwechslungsreiche Programm beschließt ab 15.45 Uhr eine Dressurprüfung der Klasse S**, an dem die zwölf Besten der Dressurprüfung Klasse S* teilnehmen.