Handball-Regionalliga : Neusser HV sehnt ersten Sieg herbei

Neuss Ein Erfolgserlebnis könnte der Handball-Regionalligist aus Neuss nach zwei Pleiten gut gebrauchen. Es geht allerdings zum bärenstarken Aufsteiger Bergischer HC II.

Mit 0:4-Punkten und 48:58-Toren verlief der Start in die neue Saison für den Handball-Regionalligisten Neusser HV komplett anders als gewünscht. Zum Auftakt verloren die Neusser mit 24:29 bei der SG Langenfeld und mit dem exakt selben Ergebnis ging auch die Heimpremiere gegen den Drittliga-Absteiger TuSEM Essen II, einem der Top-Favoriten auf den Aufstieg, daneben. Die nächste Gelegenheit es besser zu machen bietet sich schon am Freitagabend beim Aufsteiger Bergischer HC II.

Was Hoffnung macht: Auch wenn die Voraussetzungen für die bisherigen beiden Spiele angesichts der eingeschränkten Nutzbarkeit der heimischen Hammfeldhalle und des Umbruchs im Kader alles andere als gut waren, waren die Neusser nicht hoffnungslos unterlegen waren. Auch wenn der Rhythmus noch nicht so richtig stimmte, wurden doch zahlreiche Chancen erspielt, die dann aber zu häufig nicht genutzt wurden. Mit jeweils erzielten nur 24 Treffern pro Spiel wird es sehr schwer werden, in der Regionalliga ein Spiel zu gewinnen. Langsam, aber sicher wird es dennoch Zeit, etwas Zählbares einzufahren, um nicht im Tabellenkeller festzuhängen. Ob die Wende allerdings gerade bei der Zweitvertretung des Bundesligisten aus dem Oberbergischen gelingt, ist fraglich. Die Gastgeber hatten voriges Wochenende spielfrei, haben somit erst eine Partie ausgetragen. Dabei haben sie gleich aufhorchen lassen, gewannen sie doch bei TuSEM Essen II mit 33:29. Der BHC II stellt eine sehr junge und schnelle Mannschaft, die technisch sehr gut ausgebildet ist. Ein Großteil der Mannschaft ist auch schon im Trainingsbetrieb der Bundesliga-Mannschaft integriert.

Personell sieht es beim NHV richtig schlecht aus. Aaron Rothkopf laboriert an einer Entzündung im Ellenbogen, Tim Dicks plagen Verspannung im Schulter- und Nackenbereich, José Rosendahl muss zu Hause bleiben, weil seine Frau an Corona erkrankt ist, Björn Thanscheidt ist beruflich verhindert und Felix Danker ist mit der Schule unterwegs. „Wir werden den Kader mit A-Jugendlichen auffüllen“, so Trainer Josip Jurisic. „Deshalb werden wir aber nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen eben mit den Spielern auskommen, die uns zur Verfügung stehen. Mit denen werden wir auch alles in die Waagschale werfen und versuchen, beim BHC zu punkten.“