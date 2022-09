2. Handball-Bundesliga : Bayer strebt erste „richtige“ Punkte an

So eine Szene wie gegen Dessau soll sich gegen Konstanz nicht zu häufig wiederholen: Während der Gegner jubelt (Jakub Hrstka), herrscht beim TSV (hier Patrick Hüter) Frust. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach dem für die Tabelle wertlosen Sieg gegen Zaporozhye und der Schlappe gegen Dessau sind Dormagens Zweitliga-Handballer gegen Konstanz auf Wiedergutmachung aus. Im Vorfeld der Partie gab’s allerdings eine bittere Verletzung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Das fängt ja schon wieder gut an. Nachdem sich der Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen bereits in der Vorbereitung mit diversen Ausfällen hatte herumschlagen müssen, lassen auch die ersten Wochen der neuen Spielzeit Erinnerungen an die so fatale vergangene Saison mit extremen Personalsorgen aufkommen. Bislang noch gar nicht aufgelaufen ist Torwart Martin Juzbasic wegen einer Handverletzung, Spielmacher Ian Hüter pausierte in den ersten Pflichtspielen wegen Fersenproblemen und konnte bei seinem Debüt gegen Dessau die Niederlage auch nicht verhindern. Ausgerechnet vor dem nächsten Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger HSG Konstanz, wo der TSV seine ersten „richtigen“ Punkte anstrebt, kommt es aber noch dicker. Nicht nur Alexander Senden fällt erkrankt aus, Sommer-Zugang Ole Klimpke zog sich einen Mittelfußbruch zu und wird wohl erst in der Wintervorbereitung Anfang kommenden Jahres wieder ins Training einsteigen.

„Das ist natürlich bitter, weil Ole sich schon sehr gut integriert hatte und sehr wichtig für uns war“, sagt TSV-Coach Matthias Flohr. Klimpke, der auf Leihbasis vom Erstligisten HSG Wetzlar an den Höhenberg gewechselt war, landete vergangene Woche bei einem Sprungwurf auf dem Fuß eines Kollegen und nickte dabei um. Intensive Untersuchungen ergaben einen Mittelfußbruch, der bereits am Mittwoch in Köln operiert wurde. „Das ist natürlich ein Rückschlag für unseren Rückraum. Aber jetzt rücken wir noch enger zusammen“, sagt Flohr, der allerdings auch eine gute Nachricht hat. Das spielfreie Wochenende mit zwei vollen Trainingswochen verschaffte Ian Hüter zusätzliche Zeit, um sich seiner Idealform anzunähern. Der 24-Jährige hat sie genutzt und kann seiner Mannschaft helfen, gegen die HSG Konstanz Wiedergutmachung zu betreiben. Wiedergutmachung für einen enttäuschenden Auftritt im ersten Heimspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV. In die Partie waren die Dormagener nach dem vielversprechenden Auftritt in Düsseldorf beim Sieg gegen das ukrainische Gastteam HC Motor Zaporozhye mit der Hoffnung gegangen, die ersten Punkt im Kampf um den Klassenverbleib einzufahren und die eigenen Fans zu begeistern. Beides gelang nicht und soll dementsprechend gegen Konstanz nachgeholt werden.

Info Mittelrhein-Derby bei der A-Jugend verlegt Bundesliga Die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen hätten in der Bundesliga am Sonntag eigentlich den VfL Gummersbach zum Mittelrheinderby am Höhenberg erwartet. Absage Doch daraus wird nichts, weil die Partie kurzfristig abgesagt wurde. Die Gäste hatten den Wunsch einer Verlegung geäußert. Beide Seiten einigten sich auf eine Neuansetzung am Mittwoch, 21. September, ab 20 Uhr im TSV-Bayer-Sportcenter.