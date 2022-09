Motorsport : Nievenheimer gewinnt Premiere auf Nürburgring

Nievenheim Beim erstmals ausgefahrenen Zwölf-Stunden-Rennen siegte Tim Scheerbarth zusammen mit zwei Kollegen im Porsche von W&S Motorsport. Dabei war am zweiten Renntag noch mal mächtig Zittern angesagt.

„Wir sind überglücklich mit dem Sieg bei der Premiere des Zwölf- Stunden-Rennens“, sagte Scheerbarth. „Unser Auto hat perfekt funktioniert und wir haben keine Fehler gemacht. Am Ende war es eine tolle Teamleistung, die uns den zweiten Saisonsieg gebracht hat.“ Dank der doppelten Punkte bei diesem Rennen ist das Team W&S Motorsport auch in der Meisterschaft wieder in Schlagdistanz und hat gute Chancen, am Ende ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitzureden. Am ersten Tag fuhr Scheerbarth den Start zunächst auf Slicks, doch weil es während der Einführungsrunde stark regnete, erfolgte der Wechsel auf Regenreifen. Nach rund zwei Stunden übergab er das Auto in der Spitzengruppe liegend an einen Teamkollegen, stieg dann für die letzten beiden Runden noch mal ein und beendete den ersten Teil des Rennens auf Platz eins. Am zweiten Tag gab es dann Probleme in der Boxengasse, als das Team vor der roten Ampel stand, die aufgrund eines Fehlers der Rennleitung nicht grün geschaltet wurde. Dadurch ging eine Menge Zeit verloren und es war lange Zeit nicht klar, ob das korrigiert würde. „Ich bin den zweiten Stint sowie den Schluss gefahren und nach einem tollen Zweikampf in der Schlussphase als Vierter in der Klasse über die Ziellinie gefahren“, erklärte Scheerbarth. Nach dem Rennen stand dann allerdings schnell fest, dass das Team W&S Motorsport wegen des Ampel-Fehlers vier Minuten gutgeschrieben bekam und somit gewonnen hatte. Das drittletzte NLS-Saisonrennen geht am 8. Oktober über die Bühne und führt wieder über die reguläre Distanz von vier Stunden.