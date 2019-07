Fußball : SV Hemmerden startet mit einem Heimspiel

Hemmerden Die Fußballerinnen des SV Hemmerden starten mit einem Heimspiel in die neue Saison der Niederrheinliga: Am 1. September (13 Uhr) erwarten sie den SV Eintracht Solingen. Eine Woche später (8. September) sind sie dann um 15 Uhr beim CfR Links in Düsseldorf zu Gast.