Leichtathletik : Herbert E. Müller läuft zu neuen Rekorden

Die Deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelde bescherten Herbert E. Müller vier Titel und drei neue deutsche Bestleistungen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Dormagen Vier DM-Titel und drei neue Bestleistungen für den 89-Jährigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Während sein Namensvetter, der neun Jahre jüngere Guido Müller vom TV Vaterstetten, am letzten Tag der Deutschen Senioren-Meisterschaften im thüringischen Leinefelde-Worbis mit stehenden Ovationen seiner bisherigen Mitstreiter aus seiner aktiven Karriere mit zahllosen Medaillen und Rekorden verabschiedet wurde, läuft Herbert E. Müller unverdrossen von einer deutschen Bestleistung zur nächsten.

Drei waren es für den Grevenbroicher im Trikot des TSV Bayer Dormagen, der im November 90 Jahre alt wird, bei der verregneten Senioren-DM, die ihm insgesamt vier Titel in seiner Altersklasse, der M 90, bescherte – wobei er sehr zu seinem Leidwesen auf den meisten Laufstrecken ohne direkte Konkurrenz am Start war. Dass ihm über 100 Meter der vierte Rekord verwehrt blieb, lag wohl an den unwirtlichen Bedingungen mit Temperaturen um die 15 Grad und Dauerregen. So reichte es „nur“ zum Titelgewinn in 18,55 Sekunden – den Rekord hatte er selbst eine Woche zuvor beim Abendsportfest in Oedt auf 18,04 Sekunden gestellt.

Info Jan Ruhrmann wird Siebter bei der U23-EM Foto: TSV Bayer Dormagen Bei der U23-Europameisterschaft im schwedischen Gävle hat Jan Ruhrmann (TSV Bayer Dormagen) mit 7637 Punkten Platz sieben im Zehnkampf belegt. Platz eins (Niklas Kaul, 8572) und drei (Manuel Eitel, 8067) gingen ebenfalls an deutsche Athleten Einzelleistungen 100 m 11,34 sek; Weitsprung 6,88 m; Kugelstoßen 15,97 m (Bestleistung); Hochsprung 1,91 m; 400 m 49,75 sek; 110 m Hürden 16,21 sek; Diskuswurf 48,97 m; Stabhochsprung 4,40 m; Speerwurf 56,10; 1500 m 4:35,21 min Trainer Dirk Zorn „Es war ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Die Wurfdisziplinen waren super, der Rest etwas unsicher, aber Jan hat sich berappelt und gekämpft“

Info Foto: TSV Bayer Dormagen

Dem er über 200 Meter in 39,01 Sekunden gleich eine weitere Bestleistung folgen ließ. Die steigerte er bei den nationalen Titelkämpfen noch einmal auf 38,42 Sekunden. Auch die längeren Strecken bewältigte Herbert E. Müller mit Bravour: Über 800 Meter ist der Grevenbroicher ohnehin der einzige Deutsche, der sich in der M 90 bislang auf die zwei Stadionrunden traut – in Leinefelde schraubte er die Bestmarke von 4:04,97 Minuten herunter.

Dass seine Siegerzeit von 8:40,92 Minuten über 1500 Meter gleichfalls einen neuen Rekord bedeuteten, versteht sich beinahe von selbst. Nur die 400 Meter ließ Herbert E. Müller aus bei den Titelkämpfen, da hatte sich der Grevenbroicher bereits im Juni mit einer Bestzeit von 1:32,83 Minuten in die Rekordlisten eingetragen.

Sein Trainingspartner und Vereinskollege Fred Ingenrieth steuerte in der M 85 zwei Titel bei: Der 85-Jährige siegte über 100 Meter in 18,57 Sekunden und war auch über 200 Meter in 37,96 Sekunden der schnellste seiner Altersklasse.