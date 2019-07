Moto-Cross : Gianluca Ecca steuert auf Kurs Richtung DM-Titel

Grevenbroich Den Deutschen Meistertitel in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter hat Motocross-Fahrer Gianlucca Ecca weiterhin fest im Blick. Der Gustorfer im Renndress des MSC Grevenbroich verteidigte mit seinem zweiten Platz beim Renntag des MSC Oberes Weistal bei Wilnsdorf im Siegerland seine Führung im Gesamtklassement vor Pit Rickert.

Sein Vereinskollege Vincent Gallwitz bleibt nach dem Lauf in Wilnsdorf Dritter, sein Vorsprung auf den Viertplatzierten Noah Elias Ludwig beträgt satte 15 Punkte. Weiter geht es am 4. August beim MSC Gerstetten, ehe am 8. September beim sächsischen MSC Thurm die endgültige Entscheidung über die DM-Titel fällt.