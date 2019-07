Fechten : Fecht-WM: Matyas Szabo ist schon ausgeschieden

Matyas Szabo musste bei der WM früh die Segel streichen. Foto: dpa/Jan Woitas

Dormagen Während Sorgenkind Benedikt Wagner souverän mit sechs Siegen ohne Niederlage durch seinen Vorrunden-Pool marschierte, ist der Einzelwettbewerb der Säbelfechter bei den gestern gestarteten Weltmeisterschaften in Budapest für Matyas Szabo schon beendet.

Von Volker Koch

Der 27 Jahre alte Sohn von Bundestrainer Vilmos Szabo musste sich in der Runde der besten 124 überraschend dem nur an Position 77 gesetzten Hongkong-Chinesen Ho Tin Low mit 10:15 geschlagen geben und ist deshalb am Donnerstag, wenn ab 10 Uhr die Runde der besten 64 ausgefochten wird, nur noch als Zuschauer dabei.

Benedikt Wagner, der seit dem EM-Triumph der deutschen Säbelfechter in Düsseldorf wegen Kniebeschwerden nicht mehr trainiert hatte, trifft dann zunächst auf den Ägypter Medhat Moataz. Durch seine „weiße Weste“ in den sechs Poolgefechten ersparte sich der 29-Jährige die Qualifikationsrunde der besten 124. Bei einem Sieg über Moataz droht es jedoch hart zu werden für Wagner, denn in der Runde der besten 32 könnte der Weltranglistenfünfte Kamil Ibragimov (Russland) sein nächster Gegner sein, falls dieser sich gegen den Chinesen Yung Tsap durchsetzt.