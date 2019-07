Tischtennis : Senioren-EM in Budapest wird zum Erlebnis

Rhein-Kreis Mehr als tausend deutsche Tischtennis-Spieler waren in Budapest bei der Senioren-Europameisterschaft am Start, darunter neun aus dem Rhein-Kreis. Die Holzbüttgenerin Gerda Kux-Sieberath kehrt mit der Bronzemedaille aus Ungarn zurück.

Es läuft derzeit rund für Gerda Kux-Sieberath. Die 65 Jahre alte Kaarsterin eilt von Erfolg zu Erfolg und befindet sich in einem weiteren ihrer schon vielen Tischtennis-Frühlinge. Erst vor gut einem Monat holte sie bei den Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften zweimal Silber. Jetzt gelang der früheren Zweitliga-Spielerin der DJK Holzbüttgen bei den Senioren-Europameisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest mit dem Einzug ins Halbfinale der Gewinn der Bronzemedaille.

Fast wäre noch mehr drin gewesen. Gegen die Russin Dina Minakova unterlag sie nach 2:0-Satzführung erst im Entscheidungssatz mit 10:12. Zuvor setzte sie sich im rein deutschen Viertelfinale gegen Barbara Kamleitner in fünf Sätzen durch. „Es war natürlich schade, dass ich gegen die spätere Siegerin so knapp verloren habe. Am Ende habe ich aber die Bronzemedaille gewonnen. Für mich ist diese Veranstaltung immer wieder faszinierend. Das unendliche Geklacker der Ping-Pong-Bälle von den rund 90 Tischen um einen herum, die über 3000 Teilnehmer und die spannenden Duelle gegen die Spielerinnen anderer Nationen sind schon etwas Besonderes“, sagt Kux-Sieberath. Sie war mit dem dritten Platz die erfolgreichste Sportlerin aus dem Rhein-Kreis bei den Titelkämpfen in Ungarn.

Senioren-EM Insgesamt nahmen in Ungarn 3270 Tischtennis-Spieler und -spielerinnen aus 42 Ländern an den Senioren-Europameisterschaften teil. Die meisten (mehr als 1000) kamen aus Deutschland Qualifikation Anders als bei nationalen Meisterschaften kann für die Europa- und Weltmeisterschaften der Senioren im Vorfeld frei gemeldet werden ohne besondere Qualifikation

Die zahlenmäßig größte Delegation schickte der TTC Dormagen nach Budapest. Insgesamt nahmen sieben Akteure der Chemiestädter teil. Von denen schafften es aber nur Frank Wollweber im Einzel (AK 50) und das Doppel Georg Claus/Sascha Reinke (AK 40) in die Hauptrunde. Ebenfalls in der K.O.-Runde dabei war Gerhard Müskens von der DJK Holzbüttgen. Der älteste Starter aus der Dormagener Delegation war Reinhold Reuter, der früher in Dormagen spielte und jetzt für Aachen startet. Er nahm in der Altersklasse der über 85-jährigen teil. Auch für Helmut Krause, der in AK 80 dabei war, lautete das Motto: „Dabei sein ist alles“. Die „TTC-Gruppe“ sah die Europameisterschaften ohnehin als Vereins-Reiseausflug an. Eine Schiffstour zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Budapest durfte da nicht fehlen. „Budapest war eine Reise wert. Es ist sicher, dass wir wieder kommen“, sagt Sascha Reinke. Für die Dormagener war es der erste gemeinsame Europameisterschafts-Ausflug ins Ausland. 2013 hatte es eine ähnliche Tour bereits zur Senioren-EM nach Bremen gegeben.