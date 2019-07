Voltigieren : Totaler Triumph in der Aachener Soers

Voltigieren in Perfektion: Im Pas de Deux zusammen mit Johannes Kay und im Einzel war Janika Derks beim CHIO in Aachen nicht zu schlagen. Foto: Daniel Kaiser. Foto: © im|press|ions/Daniel Kaiser

Neuss Zwei Siege von Janika Derks – im Einzel und im Pas de Deux an der Seite von Johannes Kay – sowie Platz zwei durch Pauline Riedl sorgten für eine optimale Ausbeute des RSV Grimlinghausen in den Voltigierwettbewerben zum Auftakt des CHIO in der Aachener Soers. Zum Abschluss gewann Derks mit Deutschland auch noch den Nationenpreis.

Besser geht’s nicht: Wenn drei Teilnehmer zwei Siege und einen zweiten Platz mit nach Hause bringen, kann diese Ausbeute nur als Optimum bezeichnet werden. Den Voltigierern des RSV Neuss-Grimlinghausen gelang dieses Kunststück nicht irgendwo, sondern zum Auftakt des CHIO, dem weltgrößten Festival des Pferdesports, das noch bis Sonntag in der Aachener Soers ausgetragen wird.

Hatten nach Pflicht und Technik am Freitag kaum noch Zweifel an einem deutschen Sieg im Einzelvoltigieren der Damen bestanden, zerstreute Janika Derks diese am Samstagmittag, in dem sie auf Carousso Hit, longiert von Jessica Lichtenberg, auch die Kür gewann. „Sie hat an Kopfstärke gewonnen,“ lobt Lichtenberg die 29 Jahre alte Physiotherapeutin aus Dormagen, die vor zwei Jahren schon ein Mal in der Soers ganz oben auf dem Treppchen stand. Für ihre Kür zum Thema „Million Dollar Baby“ – ein Film über eine Boxerin, die gegen alle Widerstände Profi werden will und mit zäher Beharrlichkeit ihr Ziel verfolgt – erhielt sie mit 9,233 Punkten die Höchstnote vor der Dänin Sheena Bendixen (9,107) und ihrer Vereinskollegin Pauline Riedl (8,961).

Info Janika Derks siegt auch im Nationenpreis Nationenpreis Der CHIO endet stets mit dem Nationenpreis, in dem ein Einzelvoltigierer, eine -voltigiererin und eine Gruppe gemeinsam ihre Landesfarben vertreten Deutschland Im Team Deutschland I standen Janika Derks, Jannik Heiland und der VV Köln-Dünwald. Sie gewannen mit 27,445 Punkten vor Österreich (24,470) und Schweden (23,128)

Die Kür, sagt Lichtenberg, spiegele die Persönlichkeit ihres Schützlings wider: „Sie hat Biss, ohne verbissen zu sein.“ Was der Abschlusskommentar von Janika Derks nur bestätigte: „Der Abgang war nicht weich genug,“ übte sie Selbstkritik nach einer fast fehlerlosen Vorstellung. Im Gesamtklassement siegte die 29-Jährige mit 8,533 Punkten vor der vier Jahre jüngeren Pauline Riedl (8,335) und Sheena Bendixen (8,237).