Fußball, Frauen-Bundesliga : Zwei Kopfballtore bringen den Sieg

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen schlagen die SGS Essen mit etwas Glück 2:1 (2:0). Trainer Achim Feifel betont: „In der zweiten Halbzeit hat eine Menge nicht gestimmt, aber immerhin die Moral.“

Platz vier wäre ein schöner Bonus. In erster Linie aber möchte die Feifel-Elf den fünften Rang verteidigen. Und dafür war der Erfolg gegen einen der drei Verfolger goldwert. Acht Zähler liegt Bayer nun vor Frankfurt (zwei Spiele weniger), Essen und Freiburg (je ein Spiel weniger). Mindestens einer der Verfolger wird jedoch am Sonntag sicher punkten, wenn der SCF die SGE empfängt.

Aber zurück zum Live-Spiel: Als Eurosport nach Leverkusen umschaltete, führten die Gastgeberinnen bereits 1:0 durch einen platzierten Kopfball von Torjägerin Milena Nikolic bei einer Ecke von Kristin Kögel nach ziemlich genau zwölf Spielminuten. Überhaupt lief es im ersten Durchgang trotz einiger Ungenauigkeiten nach Maß. Denn defensiv unterband der Tabellenfünfte den Spielaufbau des Gegners fast durchweg und überstand auch zwei bange Momente bei Kontern über Carlotta Wamser unbeschadet, weil Lilla Turanyi einmal ein starkes, perfekt getimtes Tackling zeigte und die junge Essenerin bei der zweiten Gelegenheit über das Tor zielte. Zur Pause sprach schon viel für Bayer – weil Mina Tanaka in der 38. Minute ebenfalls per Kopf erhöht hatte.

Spätestens im zweiten Durchgang wurden seine Schützlinge dem überschwänglichen Lob des Leistungszentrums-Leiters Thomas Eichin („ein tolles Team“, „da schaut man gerne zu“) kaum noch gerecht. Aber immerhin blieb ihnen das Spielglück hold – wie schon so häufig in dieser Saison. Denn Essen machte zu wenig aus der deutlichen Feldüberlegenheit und dem Dauerdruck, nutzte die wenigen Chancen nicht und verpasste so den Ausgleich, der zweifellos verdient gewesen wäre. Feifel bestätigte: „Das war ein ziemlich glücklicher Sieg. In der zweiten Halbzeit hat eine Menge nicht gestimmt, aber immerhin die Moral. In dieser Saison haben wir oft das nötige Quäntchen Glück.“