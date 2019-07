Handball : TSV Bayer spielt in neuen Trikots

Patrick Hüter, Joachim Kurth und Marketingleiterin Jil Falkenstein (v.l.). Foto: TSV Bayer Dormagen

Der TSV Bayer Dormagen wird in der am 24. August mit einem Heimspiel gegen den EHV Aue startenden Saison in neugestalteten Trikots auflaufen, die aber weiterhin aus dem Hause Select stammen. Der Handball-Zweitligist und das dänische Unternehmen einigten sich jetzt auf weitere drei Jahre Zusammenarbeit, die auch für die anderen Mannschaften der „Wiesel“ gilt.

