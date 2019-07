Rudern : Vera Spanke rudert ins Halbfinale

Neuss Schwere Gewitter bringen beim Weltcup in Rotterdam den Zeitplan durcheinander.

Was in Neuss am Freitag glimpflich ablief, traf den Ruder-Weltcup auf der Willem Alexander Baan in Rotterdam empfindlich: Wegen heftiger Gewitterstürme mussten die für Freitagmorgen vorgesehenen Vorläufe abgesagt und auf den Nachmittag verschoben werden. Um angesichts der Wetterbedingungen Chancengleichheit zu gewährleisten, wurden die Vorläufe als „Zeitläufe“ ausgetragen, das heißt, alle Boote starteten im Abstand von 30 Sekunden auf der gleichen Bahn (Bahn eins).