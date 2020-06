Handball : Olaf Mast wechselt zum OSC Rheinhausen

Dormagen Der Dormagener wird neuer Sportlicher Leiter beim Aufsteiger in die Handball-Regionalliga.

Ein Traditionsname kehrt zurück in die Handball-Regionalliga: Als HC Wölfe Nordrhein aufgestiegen, wird der Meister der Oberliga Niederrhein künftig wieder als OSC Rheinhausen an den Start gehen – unter jenem Namen, unter dem die Duisburger sechs Spielzeiten in der Bundesliga aufliefen, die sie auf Plartz 37 der „ewigen Tabelle“ bringen.

Der Aufsteiger, in der laut Plan am 29. August startenden Saison Gegner von TV Korschenbroich und Neusser HV, hat sich prominent verstärkt: Olaf Mast wird künftig Trainer Thomas Molsner als Sportlicher Leiter unterstützen. „Für mich ist es nach 25 Jahren irgendwie ein Heimkommen und es schließt sich ein Kreis,“ sagt der 52-Jährige, der von 1992 bis 1995 das Trikot des OSC Rheinhausen trug und mit ihnen zwei Mal den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. „Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen haben wir schnell eine gemeinsame Linie gefunden. Dabei ist mein neuer Aufgabenbereich vielfältig. In erster Linie geht es mir aber darum, unserem Cheftrainer Thomas Molsner den Rücken freizuhalten und ihn in seiner erfolgreichen Arbeit zu unterstützen,“ sagt Mast