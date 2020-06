Eishockey : Mitgliederversammlung als Kraftakt

Foto: Stadt Neuss

Neuss Wenn der Neusser Eishockey-Verein am Dienstag seine Mitglieder einen neuen geschäftsführenden Vorstand wählen lässt, hat sich die Eissporthalle am Südpark in eine Art Hochsicherheitstrakt verwandelt. Dafür sorgt während der Corona-Pandemie ein ausgeklügeltes Hygienekonzept.

Um Tore und Punkte geht es auch im Eishockey wegen Covid-19 schon seit Monaten nicht mehr, Höchstleistungen muss der Neusser EV nun auf ganz anderen Feldern vollbringen. So wird selbst die eigentlich stinknormale Mitgliederversammlung am Dienstag ab 19 Uhr trotz der am vergangenen Montag verkündeten Lockerungen zu einer echten Herausforderung. Die Führungsmannschaft um den Vorsitzenden Andreas Schrills hatte bereits vor gut zwei Monaten mit den Planungen begonnen, denn für sie stand schnell fest. „Wir wollten keine digitale, sondern eine Präsenzveranstaltung.“

Als Versammlungsort bot sich der Innenraum der Eissporthalle in Reuschenberg mit einer Grundfläche von 30x60 Metern an. Genug Platz für die erwarteten 50 bis 70 Mitglieder, den Vorstand und etwa 15 Hilfskräfte. Mit dem nach den Bestimmungen der gerade gültigen Coronaschutzverordnung erarbeiteten Hygienekonzept wurde der NEV in Abstimmung mit dem Ordnungsamt schließlich bei der Stadt Neuss vorstellig – und kehrte mit der Genehmigung zurück. Sehr zur Erleichterung von Andreas Schrills, „schließlich wollen wir nicht wie die Firma Tönnies in die Schlagzeilen geraten.“ Beim Fleischverarbeiter aus Rheda-Wiedenbrück sind in der Produktion mehr als 650 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Und das sind die wichtigsten Vorgaben im Hygienekonzept für Dienstagabend.



Zugang und Erfassung der Teilnehmer Der Zugang zur Versammlung erfolgt über den Kasseneingang auf der Rückseite der Eissporthalle. Davor sind für die auf den Einlass Wartenden Bodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern angebracht. Der Ordnungsdienst des Vereins überwacht die Einhaltung der Abstandsregeln. Im Kassenraum erfolgt auch die Erfassung der Teilnehmer mit Name, Anschrift und Uhrzeit des Eintreffens.



Hygienemaßnahmen Der Zugang zur Eissporthalle ist ausschließlich mit einem Mund-Nase-Schutz gestattet. Vor der Erfassung der Teilnehmer an den beiden Kassenhäuschen muss eine Handdesinfektion an zwei bereitgestellten Desinfektionsspendern erfolgen.

Info Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung Top 1 Begrüßung Top 2 Anträge Top 3 Bericht des Vorstands Top 4 Bericht der Kassenprüfer Top 5 Entlastung des Vorstands Top 6 Vorstandswahlen Top 7 Wahl des Kassenprüfers Top 8 Satzungsänderung Top 9 Wahl des Jugendobmanns Top 10 Planung der Saison 2020/2021 Top 11 Sonstiges

Einhaltung der Abstandsregelungen während der Versammlung Die Bestuhlung sichert einen Abstand von zwei Metern im 1800 m² großen Innenraum der Eissporthalle. Dies gilt sowohl für die anwesenden Teilnehmer als auch für den Vorstandstisch.

Foto: NEV

Nutzung der Toiletten Für die Teilnehmer stehen zwei separate Toilettenräume zur Verfügung. Diese dürfen jeweils nur von einer Person betreten und genutzt werden. Für die Einhaltung dieser Vorgaben sorgt der Ordnungsdienst.

Am Veranstaltungsende Der Ausgang erfolgt über den seitlich gelegenen Sportlereingang. Beim Verlassen der Eissporthalle ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, zudem die Desinfektion der Hände erforderlich. Beim Verlassen muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Der Versammlungsort ist umgehend zu verlassen, auf Personenansammlungen vor der Eissporthalle ist zu verzichten.

Über den logistischen Kraftakt – bis Dienstag muss noch die komplette Technik und eine Leinwand in die Eishalle verfrachtet werden – gerät der eigentliche Zweck der Versammlung fast in Vergessenheit. Und das wäre ausgesprochen dumm, nimmt an diesem Abend doch der gesamte geschäftsführende Vorstand seinen Hut. Wie bei der Zusammenkunft vor zwölf Monaten angekündigt, sagen Schrills und sein Stellvertreter Sven Klein genauso ade wie Schatzmeister Thomas Schiffer. Hört sich übel an, ist es aber gar nicht. „Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Nachfolger schon an ihre neuen Aufgaben heranführen. Sie müssen nicht ins kalte Wasser springen“, beruhigt Schrills

Der als Vorsitzender vorgesehene Udo Tursas gehört beim NEV bereits seit zwei Jahren zum Trainerstab. Der ehemalige Schiedsrichter (rund 2000 Einsätze) war von 1985 bis 1987 stellvertretender Geschäftsführer der Kölner Haie. Er arbeitete zudem bei den Ratinger Ice Aliens und den ESV Bergisch Gladbach RealStars. In Neuss machte er unter Chefcoach Daniel Benske als Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft einen guten Job. Dem Verein ebenfalls eng verbunden sind Adrian Novacic, der Sven Klein in seinem Amt als 2. Vorsitzender ablösen soll, und die für die Position der Schatzmeisterin kandidierende Helga Busse, deren Sohn Timon das Trikot des NEV trägt.