Polizei ermittelt : Einbrüche in Dormagen und Neuss - Zeugen beobachten weinroten Wagen

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss/Dormagen Am Mittwoch gab es mehrere Einbrüche in Neuss und Dormagen. Zeugen fiel in allen geschilderten Fällen ein weinroter Wagen mit Ludwigsburger Städtekennung auf, der sich im Bereich der Tatorte aufhielt. Die Polizei ermittelt.

Das teilt die Polizei mit.

An der Lochnerstraße, im Dormagener Norden, hebelten Unbekannte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9:20 Uhr und 11:20 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

In Dormagen-Stürzelberg, an der Paul-Huisgen-Straße, klingelten Unbekannte am selben Morgen (17.06.) zwischen 9:20 Uhr und 9:45 Uhr, an der Tür eines Reihenhauses. Da niemand öffnete, machten sich die Verdächtigen an der Eingangstür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Als die beiden Einbrecher von der Wohnungsinhaberin erwischt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Männer hatten dunkle Haare und trugen rote Oberbekleidung.

Am Mittwochmorgen (17.06.), zwischen 6:40 Uhr und 9:50 Uhr, waren Tageswohnungseinbrecher in Neuss-Grimlinghausen aktiv. Sie drangen zur Tatzeit in ein Reihenhaus an der Deutzer Straße ein. Hebelspuren am Toilettenfenster zeugen von ihrer Arbeitsweise. Vermutlich durch die Anwesenheit der schlafenden Bewohner erschreckt, ließen sie von einem weiteren Vorhaben ab und verschwanden, ohne Beute gemacht zu haben, aus dem Haus.

Zeugen fiel in allen geschilderten Fällen ein weinroter Wagen mit Ludwigsburger Städtekennung (LB) auf, der sich im Bereich der Tatorte aufhielt. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Weitere Hinweise, die in einem möglichen Zusammenhang mit den geschilderten Taten stehen, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

(NGZ)