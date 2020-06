Handball : TSV Bayer Dormagen startet Dauerkarten-Verkauf

Dormagen Als zusätzlicher Anreiz lockt ein Abendessen mit den US-Nationalspielern Ian und Patrick Hüter oder eine Stunde Personaltraining mit Rückraumass Benjamin Richter.

Das erste Zugriffsrecht haben wie gewohnt die Ticketbesitzer des Vorjahrs. Sie erhalten vom Verein ein Reservierungsschreiben mit der Bitte, ihre angestammten Plätze spätestens bis zum 31. Juli zu bestätigen. Wer zum ersten Mal oder nach einer Pause wieder von den Vorteilen einer Dauerkarte profitieren will, kann ab sofort seine Karte für einen nicht vorreservierten Platz ordern. Im Vergleich zu den an der Abendkasse erworbenen Tickets spart er diesmal nicht nur vier Spiele ein, sondern sogar fünf, denn in der 2. Liga spielen in der anstehenden Saison 19 statt 18 Mannschaften – die zusätzliche Partie betrachtet der TSV als Treueprämie. Sollte es aufgrund der Corona-Bestimmungen zu Einschränkungen bezüglich der Zuschauerzahl kommen, hat jeder Besitzer einer Dauerkarte ein Vorrecht, ist also auf jeden Fall dabei. Darüber hinaus werden unter allen Vorbestellern mit Stichtag 31. Juli drei Gewinne verlost: Ein Abendessen mit den US-Nationalspielern Ian und Patrick Hüter, eine Stunde Personaltraining mit Rückraumass Benjamin Richter und ein handsigniertes Trikot aus der neuen Saison.