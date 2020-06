Frauenfußball : SG Gustorf/Gindorf sucht Verstärkung

Grevenbroich Trainer Dirk Wistuba will nach bevorstehenden Aufstieg in die Niederrheinliga für einen Unterbau sorgen.

(sit) Um ihre erste Mannschaft zu unterstützen, ist der SG Gustorf/Gindorf sehr daran gelegen, ein zweites Damenteam aufzubauen. Als Neuling in der Landesliga hatten sich die von Dirk Wistuba trainierten Fußballerinnen auf Anhieb an der Spitze festgesetzt und führten die Tabelle bei der coronabedingten Unterbrechung der Saison an. Das dürfte ihnen gemeinsam mit dem HSV Langenfeld den Aufstieg in die Niederrheinliga bescheren. Kontakt läuft über Dirk Wistuba: 0152 28 80 69 52.