Fußball-Landesliga : Kleinenbroicher kämpfen tapfer gegen ein Stimmungstief

Norbert Müller ist Trainer in Kleinenbroich. Foto: Heiko van der Velden

Rhein-Kreis Die Teutonen stehen als Tabellenletzter vor dem schweren Heimspiel gegen den ASV Süchteln. Der SC Kapellen erwartet bei der SG Unterrath ein kniffliges Auswärtsspiel.

Unterschiedlicher könnte die Lage für Teutonia Kleinenbroich und den SC Kapellen in der Fußball-Landesliga kaum sein. Während die Teutonen am Sonntag im Heimspiel gegen den ASV Süchteln darum kämpfen, als Tabellenletzter nicht komplett den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren, könnten die Kapellener mit einem Sieg bei der SG Unterrath sogar den Sprung auf den dritten Tabellenplatz schaffen.

„Für uns ist es aktuell das Wichtigste, die Stimmung und die Motivation aufrecht zu erhalten“, sagt Kleinenbroichs Trainer Norbert Müller mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf, der von massiven Personalproblemen geprägt ist. Hoffnung kam zwar nach dem 2:1-Derbysieg bei der DJK/VfL Giesenkirchen auf, doch die unglückliche 3:4-Heimniederlage gegen Solingen und das 0:2 in Vohwinkel walzten das zarte Pflänzchen der Zuversicht dann wieder brutal nieder. „Dennoch habe ich den Eindruck, dass die Jungs im Training noch mit Spaß bei der Sache sind“, betont Müller. Zumindest die, die sich nicht mit irgendeiner Blessur auf den Platz schleppen. Während es Marius Brunsbach und Philipp Richter mit dicken Knöcheln zuletzt gar nicht erst versuchten, konnte Chris Roth trotz Problemen am Sprunggelenk immerhin trainieren. Jonas Vincent Königs hatte sich die Woche über mit einer Erkältung abgemeldet, meint aber bis Sonntag wieder einsatzfähig zu sein. „Nicht fitte Spieler gegen spielen zu lassen, könnte aber nach hinten losgehen“, sagt Müller mit Blick auf ASV-Stürmer wie Janpeter Zaum und Samy Forestal. Süchteln reist mit einer Serie von sechs Siegen in Folge an.