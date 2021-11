Handball-Regionalliga : Neusser HV steht vor schwerer Auswärtsaufgabe

Neuss Die Handballer des NHV wissen, dass es schwer wird am Samstag. Zum einen ist Gegner HC Gelpe/Strombach aktuell Tabellenzweiter, zum anderen waren die Trainingsbedingungen zuletzt alles andere als optimal.

Ein ausgeglichenes Punktekonto von 4:4 reißt beim Handball-Regionalligisten Neusser HV sicherlich niemanden zu Begeisterungsstürmen hin. Allerdings gibt es vor der Partie am Samstag beim HC Gelpe/Strombach, in der Nähe von Gummersbach, auch keine Unzufriedenheit.. Ein Ziel haben sich die Neusser für das Wochenende gesetzt, sie möchten die ersten Auswärtspunkte einfahren. Das ist alles andere als eine leichte Aufgabe, finden sich die Gastgeber doch momentan auf dem zweiten Tabellenplatz wieder.

„Uns ist durchaus bewusst, dass die Trauben dort sehr hoch hängen“, sagt NHV-Trainer Gilbert Lansen. „Es wäre schön, wenn wir vor den nächsten Aufgaben ein positives Punktekonto hätten, aber dafür müssen wir wirklich alle unsere guten Eigenschaften in die Waagschale werfen.“ Die Voraussetzungen dafür sind aber, gelinde gesagt, eher ungünstig. Seit mehr als einer Woche gab es kein handballspezifisches Training mehr. Nach einer Athletikeinheit kann in dieser Woche zumindest noch zweimal „normal“ trainiert werden, da in der Hammfeld-Sporthalle nun wieder Haftmittel zugelassen sind. „Für uns wird es ganz wichtig werden, wieder gut reinzukommen“, meint Lansen. „Wir haben dann eine Chance, wenn wir über Kampf und Tempo kommen, auch wenn das Handballerische zuletzt doch etwas zu kurz gekommen ist, fit ist die Mannschaft auf jeden Fall.“

Wichtig wird es auch sein, die sich bietenden Chancen zu nutzen, denn alleine bei der Partie in Bonn waren für die Neusser 26 Fehlwürfe zu verzeichnen. „Meines Erachtens wird es am Samstag auf Kleinigkeiten ankommen“, so Trainer Gilbert Lansen. „Wir müssen uns einfach für das, was wir uns erarbeiten, auch belohnen.“ Personell haben die Neusser jedenfalls keine Ausfälle zu beklagen und können aus dem Vollen schöpfen.