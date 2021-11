Basketball : Drama ohne Happy End für Elephants

Musste mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus: Marc Raß. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Wie schon im Heimspiel gegen Ibbenbüren mussten die Korbjäger aus Grevenbroich am Freitag in Dorsten in die Verlängerung – und wieder setzte es eine Niederlage.

Allmählich nimmt für die NEW’ Elephants der Kampf um den Klassenverbleib in der Basketball-Regionalliga tragische Züge an. Binnen weniger als einer Woche verloren die Jungs von Trainer Ken Pfüller das zweite Spiel erst im Nachsitzen – diesmal das Kellerduell bei der BG Dorsten mit 103:107 (Halbzeit 51:41).

Die siebte Niederlage im siebten Spiel geriet freilich zur Nebensache, denn im dritten Viertel schied der bis dahin überragende Marc Raß (19 Punkte) mit einer womöglich schweren Knieverletzung aus. „Da ist irgendwas gerissen“, vermutete Pfüller. Auf dem Weg in die Kabine, gestützt von seinen fassungslosen Teamkollegen, sackte der 34-Jährige auch noch mit Kreislaufproblemen zusammen. Danach ging es schnurstracks in ein Krankenhaus vor Ort. Die Diagnose steht noch aus. Bereits vor der richtungweisenden Partie hatte den Coach eine Hiobsbotschaft erreicht: Aufbauspieler David Markert muss dringend an der Hüfte operiert werden. In Dorsten lief er zwar noch mal auf, „doch in den nächsten Wochen wird er raus sein“, befürchtet Pfüller.

Das so dringend benötigte Erfolgserlebnis war trotzdem möglich, lagen die Gäste doch im dritten Viertel schon mit bis zu 17 Punkten vorne. Angeführt von Uros Čiča, für den am Ende 30 Punkte (8/14 Dreier!) auf dem Bogen standen, arbeitete sich Dorsten jedoch Punkt für Punkt in die Partie zurück. Pfüller: „Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen.“ Wie schon am ersten Spieltag gegen Bonn und am vergangenen Samstag gegen Ibbenbüren hätte es dennoch klappen können für die Elephants: Sieben Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit nutzte John Murry (35 Punkte) nur den ersten seiner beiden Freiwürfe zum 92:92, sicherte sich aber den Rebound. Sein Versuch aus dem Feld schlug fehl, der Ball landete bei Thabiso Mkwanazi, der ebenfalls scheiterte. Die Verlängerung ging dann mit 15:11 an Dorsten.

Weiter geht es bereits am Sonntag (16 Uhr), wenn im heimischen Elephants-Dome das nicht weniger wichtige Match gegen die BBA Hagen auf dem Programm steht.

Dorsten: Cica (30), Brevard (30), Fabek (20), Peters (13), Galvez Rodriguez (6), Voca (4), Morlock (2), Altekruse (2), Terboven, Styranko, Mfulama

Grevenbroich: Murry (35), Raß (19), Mkwanazi (12), Selimovic (11), Mikhail (8), Markert (6), Becker (5), Berberistanin (4), Thiam (3), Lehnen