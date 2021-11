Eishockey : Doppelspieltag für den Neusser EV

Neuss Nach zufriedenstellender Hinrunde sind die NEV-Eishockeyspieler zweimal daheim gefordert. Bei der Qualifikation für die Regionalliga-Hauptrunde liegen sie im Plan.

Zum Start in die Rückrunde der Qualifikationsgruppe 2 stehen für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV gleich zwei Heimspiele auf dem Plan. Am Freitag (20 Uhr) geht’s in der Südpark-Eishalle gegen EC Bergisch Land, am Sonntag (20 Uhr) folgt die Partie gegen den EHC Troisdorf. Das Besondere: Aus Dank für die Treue während der Corona-Zeit müssen Zuschauer in der ersten Partie keinen Eintritt zahlen.