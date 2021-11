Fußball : Brisantes Lokalderby in Gnadental

Besetzt eine Hauptrolle bei der DJK Novesia: Nico Lingweiler. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Für die DJK Novesia sind Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Pflicht. Am Sonntag wartet Lohausen auf die Elf von Trainer Gabriel Bittencourt.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga kämpfen der VfL Jüchen/Garzweiler und die DJK Gnadental im Fernduell um den zweiten Tabellenplatz.

DJK Gnadental (3.) – SV Uedesheim (7.). Der vergangene Spieltag verlief für beide Klubs nicht wie gewünscht: Nach acht Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage musste der SV Uedesheim eine 1:2-Niederlage gegen Sparta Bilk hinnehmen. „Die erste Halbzeit war stark, aber um zu gewinnen, müssen beide Halbzeiten stimmen“, erklärte Co-Trainer Timm Oppermann, der um die Stärke Gnadentals weiß: „Auch auf dem Papier sind sie der klare Favorit, daher müssen wir 150 Prozent geben, wenn wir Punkte holen wollen.“ In der Tabelle steht der SVÜ aktuell auf Rang sieben mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Gnadental. Aber auch die DJK ließ am vergangenen Spieltag Federn, beim Tabellenschlusslicht Novesia holte die Mannschaft des wütenden Stefan Pennarz nur einen Zähler: „Unsere Leistung war unterirdisch und das jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison.“

Der SV Uedesheim kann mit einem breiten Kader anreisen, muss jedoch auf den landesligaerfahrenen Alexander Nuss verzichten. Bei der DJK ist die Personallage deutlich angespannter. Zurzeit fehlen drei Spieler mit Kreuzbandrissen, so dass Pennarz aktuell nur 16 fitte Spieler zur Verfügung stehen. Dennoch ist er optimistisch, dass seine Mannschaft nach einer guten Trainingswoche am Sonntag als Sieger vom Platz gehen kann. Für beide Kontrahenten könnte eine Niederlage in der Tabelle unschöne Folgen haben. Trotz des siebten Tabellenranges steht der SVÜ nämlich nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Da das Mittelfeld enorm eng zusammenliegt, ist jeder Punkt wichtig. Das gilt auch für die DJK Gnadental, die weiterhin um den Aufstieg kämpfen. Der Abstand auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Büderich beträgt jedoch schon sechs Punkte.

Lohausener SV (10.) – DJK Novesia (15.). Nach dem überraschenden 2:1-Sieg des DSC 99 gegen den TV Kalkum rutschte die Novesia auf den letzten Tabellenplat ab. Dennoch konnte die DJK mit ihrem Auftritt am vorigen Wochenende zufrieden sein. Die Mannschaft von Trainer Gabriel Bittencourt konnte beim Tabellendritten DJK Gnadental mit einem 2:2 den ersten Punkt unter ihrem neuen Trainer einfahren. Nico Lingweiler hatte in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Mit sechs Saisontreffern sticht der Stürmer bei der Novesia heraus, was auch Gabriel Bittencourt zu schätzen weiß: „Ich bin sehr stolz auf Nico, er ist ein enorm wichtiger Spieler und kann das Spiel auch entscheiden.“ Laut Co-Trainer Sylvain Marquez war es jedoch der Zusammenhalt der Mannschaft und die Leidenschaft, die diesen Punktgewinn herbeigeführt haben. „Durch den Sieg des DSC sind wir nur noch motivierter“, sagt Marquez, der Bittencourt am Sonntag als Cheftrainer vertrat. Trotz des Aufwindes nach dem Punktgewinn wird der Abstand zum rettenden Ufer immer deutlicher. „Wir haben zehn Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, deswegen sind Punkte Pflicht und dafür müssen wir am Wochenende 100 Prozent geben“, erklärte Bittencourt