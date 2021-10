Fußball : Daniel Rehag schießt ASV Mettmann zum Sieg

Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer haben die Niederlage am grünen Tisch abgehakt und holten jetzt im Heimspiel drei wichtige Punkte.

ASV Mettmann – SC Werden-Heidhausen 3:0 (1:0). Das Spruchkammerurteil mit der als verloren gewerteten Partie beim SV Union Velbert hakten die ASV-Fußballer schnell ab. Nach dem Motto „jetzt erst recht“ spielte das Team von Daniele Varveri gegen den Tabellenzweiten wie aus einem Guss und gewann auch in der Höhe verdient. Dabei erlaubte sich der spielerisch und kämpferisch überragende Mettmanner Bezirksligist im zweiten Durchgang den Luxus, gleich zwei Foulelfmeter zu verschießen. Routinier Thomas Cyrys scheiterte innerhalb weniger Minuten beide Male am stark haltenden Gäste-Keeper Marcel Niehaus.

Von Beginn an übernahm der ASV das Kommando und begeisterte mit erfrischendem Kombinationsfußball. In der ersten Viertelstunde hatten die Gastgeber gleich drei große Chancen, scheiterten aber in aussichtsreicher Position am aufmerksamen SC-Keeper. Dann fiel das längst fällige 1:0 (23.) für die Platzherren. Nach einer Ecke kam der schussstarke Ardian Duraku an das Leder und beförderte mit einer richtigen „Flamme“ die Kugel auf das Gäste-Gehause – der Torwart hatte zwar noch die Finger dran, doch der Ball senkte sich ins Netz. Danach folgten weitere gute Szenen des ASV, doch ein Treffer gelang bis zur Pause nicht mehr. Die Gäste hatten bis dahin nur eine gute Chance.