Fußball-Landesliga : Süchteln weiterhin nicht aufzuhalten

Fußball-Landesliga Gegen die SG Underrath feiert des ASV den sechsten Sieg in Serie. Trainer Frank Mitschkowski lobt das Kollektiv und nennt Gründe und zeigt sich vor allem angetan von Neuzugang Hiromasa Kawamura.

Die Serie des ASV Süchteln hält auch im sechsten Spiel in Folge und so mancher dürfte sich nun fragen, wer die Irmgardisstädter in dieser Verfassung derzeit überhaupt besiegen kann. Mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen die Tabellenfünften SG Unterrath bestätigte die Elf von Trainer Frank Mitschkowski das derzeitige Formhoch. Doch das ist nicht die einzige Serie, die der ASV derzeit aufrecht hält: Es war gleichzeitig das dritte Heimspiel ohne Gegentor.

Nach Foulspiel an Paul Fröhling erhöhte Busch (52.) mit seinem zweiten Treffer bereits auf 3:0. Als Hiromasa Kawamura (79.) nach Zuspiel von Robertz zum 4:0 traf, war das Spiel entschieden. „Hiro ist eine Bereicherung für uns, auch vom Tempo her“, sagte Mitschkowski zum Neuzugang. Für Kawamura war es im zweiten Spiel bereits der zweite Treffer. Kai Schürmann (88.) stellte nach Ballgewinn in den Schlussminuten schließlich den 5:0-Endstand her. „Uns zeichnet derzeit das Kollektiv aus mit schnellen Spielern wie Zaum, Forestal und Busch. Dadurch sind wir sehr handlungsschnell“, sagte der ASV-Coach hinterher. Er war vor allem mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten war, äußerst zufrieden. „Für uns war heute wichtig zu null zu spielen uns es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Das ist uns gelungen“, ergänzte Mitschkowski, der nun am kommenden Sonntag mit seiner Mannschaft bei Kellerkind SC Teutonia Kleinenbroich antritt.