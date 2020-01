Kegeln : Bezirksmeisterschaften auf den Neusser Bahnen

Neuss Los geht es an der Jahnstraße am Sonntag um 9 Uhr.

(NGZ) Die dreigeteilten Bezirksmeisterschaften der Sportkegler starten an diesem Sonntag um 9 Uhr morgens auf den Bundeskegelbahnen des Vereins Neusser Kegler an der Jahnstraße. Im Schatten der Stadionhalle kegeln die Sportler aus dem Rhein-Kreis in verschiedenen Disziplinen um die Qualifikation zur Rheinlandmeisterschaft. Am 18. und 19. sowie am 26. Januar sind die weiteren Wettkampftage. Dann stehen die Meister fest.