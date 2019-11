Hallenhockey : HTC SW Neuss unterliegt im Testspiel Russischem Meister

Neuss Dinamo Jekaterinburg zu Gast an der Jahnstraße.

Am Sonntag, den 1. Dezember (12 Uhr, Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums an der Gräulinger Straße in Gerresheim) startet Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss mit der Partie beim Deutschen Sportklub (DSD) Düsseldorf in die kurze Hallensaison.

Um sich für die anvisierte Rückkehr ins Oberhaus in Form zu bringen, ist das Beste gerade gut genug. Die Mannen von Trainer Matthias Gräber testeten darum in heimischer Stadionhalle gegen den Russischen Meister Dinamo Jekaterinburg, hielten gut mit, verloren am Ende jedoch vor rund 100 Zuschauern mit 6:8 (Halbzeit 3:4). Die Gäste stellten die technisch bessere Mannschaft und setzten Schwarz-Weiß früh unter Druck. Allerdings mussten die von Ivo Otto angeführten Neusser in Ex-Weltmeister Sebastian Draguhn und im verletzten Kapitän Jan Mausberg auch auf zwei ihrer besten Akteure verzichten.