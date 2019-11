Kegeln : Bundesligist zu stark für Neusser Kegler

Neuss Einen packenden Pokalkrimi gab es jetzt in der zweiten Runde des Rheinlandpokals in der Neusser Kegelsporthalle an der Jahnstraße. Denn die KSG Neuss konnte den favorisierten Gästen der SG Düsseldorfer Kegler überraschend lange Paroli bieten, ehe die 3172:3344-Niederlage der Gastgeber feststand.

