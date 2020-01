Handball : Korschenbroichs Titel-Tauglichkeit steht auf dem Prüfstand

Korschenbroich Das Team von Trainer Dirk Wolf steht seit dem 2. Januar wieder im Training und hat sich intensiv auf das Duell mit der SG Ratingen vorbereitet.

Die Handballer des TV Korschenbroich starten mit einem echten Kracher ins neue Jahrzehnt. Zum Jahresbeginn dürfen sich die Zuschauer auf einen echten Handball-Leckerbissen der Regionalliga Nordrhein freuen, wenn die SG Ratingen am Samstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) in der Waldsporthalle gastiert. Das Top-Duell dürfte schon zu diesem frühen Zeitpunkt wegweisend für den restlichen Saisonverlauf sein.

Dieses Match ist mit großer Wahrscheinlichkeit eines der Spiele, das in einem Saisonrückblick oft als „Knackpunkt“ beschrieben wird. Zwar sind noch mehr als die Hälfte der Partien zu absolvieren und der TVK hat weiterhin alle Chancen im Meisterschaftsrennen, doch der Begegnung mit den hochgehandelten Ratingern schreibt TVK-Trainer Dirk Wolf eine große Bedeutung zu. Die hochkarätig besetzten Gäste hatten vor der Saison in den Angriffsmodus geschaltet. Mit Leistungsträgern im Team wie Ex-Profi Alexander Oelze oder dem Mazedonier Filip Lazarov formulierte das Trainerteam um Ace Jonovski den Aufstieg als klares Saisonziel. Wie es dann so oft ist im Sport, klafften zu Saisonbeginn die eigenen Ansprüche und die Resultate auseinander. Die „Löwen“ konnten nur zwei der ersten sieben Saisonspiele für sich entscheiden. Kurz vor der Winterpause kamen die Ratinger dann jedoch in Fahrt, gewannen die vier letzten Spiele allesamt. Diesen Aufwärtstrend wollen die Korschenbroicher unbedingt stoppen – aus nicht ganz uneigennützigen Gründen.