Jugendfußball : Kreistalente spielen ihre Hallenmeister in Jüchen aus

Rhein-Kreis Der Weg zum Titel führt über den Nachwuchs des SC Kapellen.

(hynr) Parallel zur Hallenkreismeisterschaft der Frauen spielen an diesem Wochenende auch die Junioren um den Kreispokal in der Halle. Am Samstag und Sonntag kämpfen die A-, B- und C-Junioren in der Sporthalle in Jüchen (Stadionstraße) nicht nur um den begehrten Titel, sondern auch um die Qualifikation für die FVN-Futsalmeisterschaften in der Sportschule Wedau.

Startschuss ist am Samstag um 9 Uhr. Dann rollt der Ball bei den jüngsten Nachwuchskickern, den C-Jugendlichen (U15). Die beiden einzigen Niederrheinligisten, SC Kapellen und die SVG Weißenberg, führen die beiden Vierergruppen an. Der SCK kämpft in Gruppe A gegen den VfL Jüchen/Garzweiler, die SG Kaarst und den SV Rosellen um den Einzug ins Halbfinale. Weißenberg muss sich gegen VdS Nievenheim, TSV Norf und den TuS Reuschenberg durchsetzen.