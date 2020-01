Eishockey : Letztes Rendezvous des NEV mit zwei Liga-Größen

Neuss Hammer Eisbären und die EG Diez-Limburg zu Gast im Südpark.

(K.K.) Zum vierten und letzten Mal in dieser Saison trifft der Neusser EV an diesem Wochenende auf zwei Große der Eishockey-Regionalliga: Heute Abend auf die Hammer Eisbären und am Sonntag auf den souveränen Spitzenreiter EG Diez-Limburg – zwei Heimspiele. Während sich Eishockey-Liebhaber auf spielerisch und technisch ansprechende Partien freuen, sind die Begegnungen für das übliche Laufpublikum eher uninteressant, weil dem unverdrossen kämpfenden NEV zwei weitere Niederlagen drohen.

Die Hammer Eisbären und die Neusser Löwen haben sich in den vergangenen Jahren etliche hochklassige Matches geliefert, doch in dieser Saison ist die Leistungsschere weit auseinander gegangen. Hamm steuert seine große Chance in den Play-offs an, wohingegen der NEV in der Relegation gegen Landesligisten seine Zugehörigkeit zur Regionalliga verteidigen muss. Trumpf der Gäste ist die Ausgeglichenheit. Selbst die Ausfälle einiger Routiniers haben die Eisbären mühelos weggesteckt. Zuletzt lieferten die Neusser in Hamm eine beachtliche Vorstellung ab, die zwar nicht mit Punkten belohnt wurde, doch von Eisbären-Trainer Ralf Hoja anerkennend gewürdigt wurde.