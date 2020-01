Tischtennis : Lokalduell um den Klassenverbleib

DJK-Spitzenspieler Yiqing Zang soll am Samstag im Lokalderby am Bruchweg gegen die TG Neuss II den Unterschied machen. Foto: rust

Rhein-Kreis In der Tischtennis-Verbandsliga treffen die DJK Holzbüttgen II und die TG Neuss II aufeinander.

Von Jens Rustemeier

Der erste Rückrunden-Spieltag nach der Weihnachtspause hat es für die beiden heimischen Klubs in der Herren-Verbandsliga in sich. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) kommt es direkt zum Aufeinandertreffen der beiden Zweitvertretungen der DJK Holzbüttgen und TG Neuss.

Es ist noch kein entscheidendes Spiel um den Klassenerhalt, allerdings brauchen beide Teams dringend Punkte, wenn sie am Ende der Saison nicht absteigen wollen. Die Kaarster rangieren aktuell mit 8:14 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz, der am Ende der Saison in die Abstiegs-Relegation führen würde. Die Neusser liegen nur einen Punkt davor auf dem achten Platz. Viel wird in dieser Partie von den Aufstellungen der beiden Klubs abhängen. Da die Erstvertretungen beider Vereine erst am Sonntag ran müssen, könnten beide Teams theoretisch aus dem vollen Spielerpotential schöpfen. Die Hinrunde hat allerdings sowohl bei den Kaarstern als auch bei der TG gezeigt, dass so gut wie nie die auf dem Papier stehende Bestbesetzung gespielt hat. Das Hinspiel hatten die Holzbüttgener in Neuss mit 9:5 gewonnen. Auf DJK-Seite soll am Samstag Yiqing Zang für den Unterschied sorgen. Die TG hätte die Möglichkeit, dagegen den Chinesen Ran Wei einzusetzen. Der ist bisher allerdings in der Zweitvertretung der Quirinusstädter noch nicht zum Einsatz gekommen.

In der NRW-Liga hat der TTC BW Grevenbroich derweil sein Heimspiel gegen den TTC Union auf den 9. Februar verlegt. Ebenfalls verlegt hat die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen in der Damen-NRW-Liga ihr Rückrunden-Auftaktspiel gegen den TV Dellbrück. Das wird nun ebenfalls am 9. Februar ausgetragen.