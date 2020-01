Fußball : Holzheimer SG testet gegen Oberligisten TuRU

Neuss Der neue Trainer Hamid Derakshan gibt seinen Einstand.

(NGZ) Fußball-Landesligist Holzheimer SG startet das Projekt „Klassenerhalt“ mit einem neuen Trainer und dem Testspiel gegen einen Oberligisten. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) wird Hamid Derakshan gegen TuRU 80 Düsseldorf sein Trainerdebüt bei den Neussern geben, wenn auch nur in einem Vorbereitungsspiel. Seit Montag leitet der Iraner das Training beim akut abstiegsgefährdeten Landesligisten. Der Test gegen die höherklassigen Landeshauptstädter ist direkt eine echte Härteprüfung für den neuen Mann an der Seitenlinie.