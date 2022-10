Tischtennis : DJK-Damen halten in Oberliga Kurs

Anna Schouren schien gegen Brauweiler in einem Spiel zunächst chancenlos, startete dann aber erfolgreich eine Aufholjagd. Foto: Rust

Rhein-Kreis Die Tischtennisspielerinnen aus Holzbüttgen präsentierten sich in Brauweiler ganz stark. Die Herren aus Grevenbroich verloren in der NRW-Liga diese Saison erstmals.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen bleibt in der Tischtennis-Oberliga der Damen in der Erfolgsspur. Eine Woche nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den TuS Hiltrup gelang den Kaarsterinnen auch auswärts beim TTC GW Brauweiler ein deutlicher 8:2-Sieg. „Der Spielverlauf war von Beginn an besser als gedacht. Wir sind mit den Doppeln schon super ins Spiel gekommen und danach lief es einfach“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster.

Nur sie selbst (0:3 gegen Julia Nickel) und Oxana Volkers (1:3 gegen Petra Düngen) gaben Punkte ab. Beide waren aber gemeinsam im Doppel und jeweils im anderen Einzel erfolgreich. Komplett ungeschlagen blieben Anna Schouren und Diana Yevtodii. Schouren gewann im Spitzenpaarkreuz beide Einzel gegen Annette Schimmelpfennig (3:2) und Julia Nickel (3:0). Diana Yevtodii holte an Position drei zwei Siege gegen Petra Düngen (3:0) und Angela Degueldre (3:1). „Überragend war das Spiel von Anna Schouren gegen Schimmelpfennig, was nach 0:2 nahezu chancenlos schien, wurde dann noch eindrucksvoll gedreht“, lobte Sandra Förster ihre Teamkollegin. Auch Oxana Volkers konnte nach ihrer Babypause wieder zuschlagen.

In der Damen-NRW-Liga musste die Viertvertretung der DJK die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Bei der 3:8-Schlappe gegen den 1. TTC Dülken überzeugte nur Lilian Assaf. Die 18-Jährige war an allen Punkten beteiligt. Sie gewann zunächst im Doppel an der Seite von Juliane Sohnemann und holte dann zwei Einzelsiege an Position Nummer drei gegen Pauline Fretz (3:0) und Monika Janißen (3:1). Die erste Saisonniederlage mussten die Herren des TTC BW Grevenbroich in der NRW-Liga einstecken. Im Heimspiel gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt II unterlagen die Blau-Weißen nach hartem Kampf mit 5:9. In der fast vierstündigen Partie verloren die Schloss-Städter alle vier Fünfsatz-Spiele. Dabei lag das BW-Sextett zu Beginn schon mit 1:4 zurück und erkämpfte sich dann sogar eine zwischenzeitliche 5:4-Führung, ehe die Gäste alle restlichen Spiele für sich entscheiden konnten. Nach einem gewonnenen Doppel von René Holz und Valerian Stoll holten Ken Julian Oberließen, René Holz, Dirk Kasper und Valerian Stoll die BW-Punkte. „Wir haben eigentlich eine gute Leistung gezeigt, auf dem Papier ist Schwalbe auch einfach eine Nummer stärker als wir. Leider liefen einige knappe Spiele gegen uns, beim Stand von 5:4 war ich mir eigentlich sicher, dass wir zumindest ins Schlussdoppel kommen würden. Die Niederlage ist für uns kein Genickbruch. Für uns folgen jetzt zwei richtungsweisende Spiele gegen Porz und Netphen“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl.