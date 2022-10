Frauenfußball : Topstürmerin Emily Ribeiro mit Knieverletzung

Rhein-Kreis Den 4:3-Erfolg über den HSV Langenfeld bezahlt der Tabellenführer der Fußball-Landesliga mit der Verletzung seiner besten Angreiferin.

SV Hemmerden – SV Rosellen 0:7 (0:3). Der SV Rosellen verlor die letzten drei Partien, daher war der Sieg wichtig, um den Anschluss an der Spitzengruppe nicht zu verlieren. Selina Görres (10.) und Judith Solf (15.) machten schnell deutlich, dass eine vierte Niederlage in Folge keine Option ist. „Wir haben die richtige Reaktion auf den Platz gebracht“, meinte Rosellen-Coach Tobias Haitz. Selina Görres (60.), Selena Ocak (68.) und Dreifachtorschützin Hannah Lenzen (36., 53., 78.) sorgten für das deutliche Endergebnis. Der SV Rosellen kämpft mit akuten Personalsorgen, aufgrund einer Verletzung war der SVR sogar gezwungen, das Spiel zu zehnt zu beenden. „Die Situation ist aktuell sehr schwierig, weshalb der Sieg heute nochmal wichtiger war“, erzählte Haitz. Der SV Hemmerden bleibt in dieser Saison weiterhin chancenlos, die Mannschaft steht abgeschlagen mit drei Minuspunkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das Derby unter der Woche gegen die SG Kaarst sagte der Verein kurzfristig ab, so dass die Partie mit 2:0 für den Neuling gewertet wurde.