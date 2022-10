Fußball Kreisliga A : Wiedererstarkter 1. FC-Süd schlägt auch druckvollen FC Delhoven

Rhein-Kreis Der SV Uedesheim bleibt in der Fußball-Kreisliga A nach dem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV RW Elfgen an Spitzenreiter SVG Weißenberg dran.

1. FC Grevenbroich-Süd – FC Delhoven 2:1 (2:0). Der 1. FC Grevenbroich-Süd scheint die Wende endgültig geschafft zu haben. Gegen Spitzenteam Delhoven fuhr Süd den dritten Sieg in Folge ein. Murat Köktürk (18.) und Marcel Woop (33.) schossen den Gastgeber in Führung, Marcel Klein (49.) erzielte den Anschlusstreffer. „Die erste Hälfte war überragend, die 2. war schon schwierig. Delhoven hat richtig Druck gemacht, aber das Selbstvertrauen ist zurück. Wir haben voll dagegengehalten“, sagte Süd-Trainer Cengiz Yavuz.

SV Uedesheim – SV RW Elfgen 5:0 (1:0). Uedesheim kann als einziges Spitzenteam mit Weißenberg Schritt halten. Gegen Aufsteiger Elfgen spielte Jannik Paul Jansen in der 44. Minute mit seinem Treffer den Dosenöffner. Direkt nach Wiederanpfiff legten Karam Ramadan (47.) und Sebastian Lohr (49.) nach. Markus Rychlik (58.) und Daniel Ferber (60.) setzten den Schlusspunkt. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, das 1:0 kam uns dann entgegen“, so Co-Trainer Timm Oppermann. Top-Stürmer Andre Speer holte sich kurz vor Schluss noch eine Gelb-Rote Karte ab.