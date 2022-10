Tischtennis : TuS Xanten rutscht in der Herren-Bezirksliga weiter ab

Ingo Chmill kehrte zurück ins Xantener Bezirksliga-Team. Er gewann ein Einzel und das Doppel mit Martin Artz. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Xanten Die Heimpartie gegen den TV Bruckhausen ging mit 5:9 verloren. Wesentlich erfreulicher läuft es bei den Xantener Jungen. In der Landesliga ist der TuS 08 Rheinberg II auf den letzten Platz abgerutscht.

Die Millinger „Buben“ gingen zwar als Verlierer von der Tischtennis-Platte, hatten aber ohne Mario van Bebber eine ordentliche Partie abgeliefert. Bei Rheinberg II läuft’s weiter nicht rund.

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat gegen Anrath das fünfte Spiel in Serie (5:9) verloren und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab, weil Borken gegen Rhede punktete. Nach Elijas Erkis‘ Drei-Satz-Sieg gegen den Niederländer Remco van Steenwijk stellte Wilhelm Kieselmann auf 4:2 für die Rheinberger, die dann fünf Einzel in Folge verloren. Andreas Gutschek belohnte sich nicht für seine Aufholjagd, sodass die Partie nach Michael Zeltschs zweiter Niederlage entschieden war. „Der Gegner war komplett und hatte das nötige Glück auf seiner Seite. An der Einstellung liegt’s bei uns nicht“, sagte Teamsprecher Dirk Jäkel. Punkte: Kieselmann/Gutschek, Volkmann, Erkis, Kieselmann (2).

Bezirksliga: Durch die dritte Pleite in Folge steht der gut gestartete TuS Xanten in der Tabelle nur noch auf Rang fünf. Das Heimspiel gegen den TV Bruckhausen endete 5:9. Ingo Chmill kehrte in die Mannschaft zurück und steuerte einen Punkt im Einzel bei. Ersatzmann Fabian Welbers blieb ohne Chance. Nach seiner Niederlage setzten sich die Gäste auf 7:4 ab. „Bruckhausen war den entscheidenden Tick stärker“, sagte Kapitän Martin Artz. Punkte: Chmill/Artz, Chmill, Waschipki (2), Neske.

Dass das Spiel in Dinslaken für den SV Millingen eine schwierige Aufgabe werden sollte, war nicht zuletzt nach dem Ausfall von Mario van Bebber, der Nummer zwei, klar. Obwohl die Paarkreuze sowie Peter Ingenillem aus der zweiten Mannschaft aufrücken mussten, war bei den „Buben“ der Rückenwind nach dem ersten Saisonsieg zu spüren. Nach den knappen Siegen von Henning Blankenstein und Ingenillem lagen die Gäste sogar mit 5:3 vorne, gewannen aber in der Folge kein Einzel mehr und verloren mit 5:9. „Sechs Fünf-Satz-Spiele zeigen, dass die Partie sehr umkämpft war“, resümierte Kapitän Rolf Ehlert. Punkte: Sowinski/Ehlert, Esser/Ingenillem, Wolf, Blankenstein, Ingenillem.

Bezirksklasse: Der TuS Borth kann mit dem Saisonauftakt zufrieden sein. Nach dem Heimsieg gegen den TTC BW Geldern-Veert setzte sich das Team im Tabellenmittelfeld fest. Einzig Roman Maas und Timo Kaschner schenkten im Doppel einen Punkt her. Das Satzverhältnis von 29:8 und die Spieldauer von nur zwei Stunden sprachen klar für die Hausherren. „Der Sieg geht in dieser Höhe in Ordnung, war aber sicherlich überraschend. Da Geldern nicht vollzählig war, will ich ihn nicht überbewerten“, sagt Routinier Peter Potjans. Punkte: P. Potjans/Fischer, Scheepers/M. Potjans, P. Potjans (2), Maas, Fischer, Scheepers, Kaschner, M. Potjans.

Damen-Verbandsliga: Dem TuS 08 Rheinberg gelang gegen den FTV Düsseldorf II (8:3) der erste Saisonsieg. Iris Lerch gewann alle drei Einzel. Der Aufsteiger kletterte auf Rang sechs. Punkte: Meseck/Lerch, Meseck (2), Lerch (3), Vasen, Dormann.