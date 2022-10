Basketball 2. Regionalliga : Elephants erdrücken Stürzelberg im Derby

Grevenbroich Wie erwartet ist das Duell der besten Basketball-Teams im Rhein-Kreis früh entschieden – am Ende gewinnt Grevenbroich deutlich mit 110:73.

Jeder Trainer weiß nur zu gut, dass Training und Wettkampf zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Trotzdem ärgerte Coach Philipp Schnelle nach dem von der TG Stürzelberg am Ende doch noch schmerzlich deutlich mit 73:110 (Halbzeit 39:60) verlorenen Derby der 2. Basketball-Regionalliga gegen die NEW‘ Elephants, dass es seinen Jungs zunächst nicht gelungen war, die zuvor in intensiven Übungseinheiten erarbeiteten Handlungsabläufe „für das Spiel zu adaptieren.“

Gymnasien treten zum „Derby“ im Schlossstadion an

„Erasmus“ und „Pascal“ in Grevenbroich

„Erasmus“ und „Pascal“ in Grevenbroich : Gymnasien treten zum „Derby“ im Schlossstadion an

So viel „Elephants“ steckt in Stürzelberg

Basketball : So viel „Elephants“ steckt in Stürzelberg

Nie in Gefahr kam der Titelkandidat wohl auch deshalb, weil dem Lokalrivalen neben Verteidungsminister Lutz Nowak in Timo Neubert, Tom Bokuku und Lars Terlecki genau die Akteure fehlten, die den Ball gegen eine Ganzfeldpresse sicher über die Mittellinie hätten befördern können. Ohne sie lag fast die ganze Last beim im Duell mit seinem ehemaligen Klub übermotiviert wirkenden Sven Schermeng, für den der Spielbericht schließlich nicht nur ordentliche 16 Punkte, sondern eben auch 14 Ballverluste auswies.