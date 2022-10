Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss verliert an Boden in der Spitzengruppe

TG Neuss verliert an Boden in der Spitzengruppe

Neuss Der kurzfristige Ausfall von Kapitän Tom Heiße wog zu schwer für die Quirinusstädter. Letztlich waren sie chancenlos beim Auswärtsspiel gegen die Reserve des TTC Jülich.

Die TG Neuss hat in der Tischtennis-Regionalliga im Kampf um eine Spitzenposition an Boden verloren. Beim Verfolger TTC indeland Jülich II mussten sich die Quirinusstädter am Ende deutlich mit 2:8 geschlagen geben. Das Auswärtsspiel gestaltete sich auch deshalb als sehr schwierig, weil der Neusser Kapitän und Spitzenspieler Tom Heiße nicht mit an Bord war.