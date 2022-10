Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen kassiert den nächsten Tiefschlag

Kapellen Auch daheim gegen Amern gab es für die Landesliga-Kicker des SCK kein Erfolgserlebnis. Im Gegenteil, sie waren chancenlos und hängen im Tabellenkeller fest.

Der als einer von mehreren Titelanwärtern in die Saison der Fußball-Landesliga gestartete SC Kapellen kann einfach kein Spiel mehr in der Fußball-Landesliga gewinnen. Das 0:3 (0:2) am Sonntagnachmittag gegen die VSF Amern war bereits die vierte Niederlage in Folge. Einziger Trost ist aktuell, dass das rettende Ufer nicht weit entfernt ist. Die ebenfalls unter ihren Erwartungen gebliebene SG Unterrath steht mit sieben Punkten, ebenso viele wie der SCK, als Zehnter auf dem ersten Nichabstiegsplatz.

„Wir waren heute chancenlos und schlechter im Vergleich zu einer guten Amerner Mannschaft“, zog Kapellens Trainer Björn Feldberg nach der Partie ein ernüchterndes Fazit. Trotz der neuerlichen Pleite ließ er es sich nicht nehmen, mit seinem Gegenüber Willi Kehrberg hinterher ein Bier zu trinken. Unter Kehrberg hatte er einst erfolgreich beim 1. FC Viersen gespielt, am Sonntag standen sich die beiden erstmals als Trainer in einem Punktspiel gegenüber. „Wir hatten das Spiel ganz gut im Griff, nach dem 2:0 für uns war alles klar. Dem Gegner fehlten die Mittel, um uns gefährlich zu werden“, meinte Kehrberg, der mit seiner Mannschaft auf Platz drei der Tabelle steht. Nach den Treffern von Luca Dorsch (28.) und Lamin Fuchs (37.) gerieten die Amerner wegen einer Gelb-Roten Karte zwar in Unterzahl, doch auch diesen nummerischen Vorteil konnten die Gastgeber nicht zu ihrem Vorteil nutzen. „Wir hatten dann zwar die Oberhand, aber in der letzten Linie fehlte das Selbstvertrauen“, meinte Björn Feldberg, der dann mitansehen musste, wie de VSF durch Hayato Takebata auf 3:0 (83.) stellten. Doch von Resignation will der SCK-Coach nichts wissen: „Ich habe auf jeden Fall weiter Hoffnung.“