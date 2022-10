2. Basketball-Bundesliga : Dezimierten Tigers fehlt’s einfach an der Power

Neuss Ohne Brooklynn McAlear-Fanus, Ricarda Schott, Priscilla Waterloh und Ana Behnke unterliegt der Basketball-Zweitligist aus Neuss in Grünberg mit 70:84.

Als wäre der Ausfall von Spielmacherin Brooklynn McAlear-Fanus nicht schon schlimm genug gewesen, musste Basketball-Zweitligist TG Neuss Tigers beim 70:84 in Grünberg auch noch auf seine nach Megan Swords und McAlear-Fanus drittbeste Scorerin Ricarda Schott sowie auf Priscilla Waterloh und Ana Behnke verzichten. Trotzdem lagen die Gäste nach einem 8:0-Lauf zunächst mit 8:2 (2.) und 14:6 (4.) vorne. Als dann jedoch Swords bereits in der vierten Minute mit ihrem zweiten Foul vom Feld ging, nutzten die Gastgeberinnen um Olivia Nash die Gunst des Augenblicks und drehten die Partie bis zum 17:14 (6.) mit einer Serie von 11:0 Punkten.

TG-Coach Rufin Kendall brachte nun für den Aufbau in der erst 15-jährigen Marija Ilic eine Debütantin. Die Partie blieb eng, was auch an der bärenstarken Linda Brückner lag, die in ihrem zweiten Match seit der Rückkehr nach Neuss bis zum Seitenwechel satte 15 Punkte auflegte. Da führte das Team aus Mittelhessen, offensiv fast auschließlich von Nash, Meinhart und Horvath gespeist, nach einem Zwischenspurt von 40:34 (16.) auf 49:34 (18.) mit 51:37. Bei den Gästen warfen sich auch in der zweiten Hälfte vor allem Swords, die mit 22 Punkten und zwölf Rebounds ihr gewohntes Double-Double auflegte und Brückner (19 Punkte, 4/6 Dreier) ins Zeug, doch vermochten die Tigers den im Angriff fehlenden Output McAlear-Fanus‘ (19,8 Punkte im Schnitt) und Schotts (14,0) nicht mehr auszugleichen. Grünberg ging mit einem beruhigenden 18-Punkte-Vorsprung (70:52) ins letzte Viertel.