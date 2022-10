Handball-Regionalliga : Für den Neusser HV kommt es immer dicker

NHV-Spieler Daniel Zwarg verletzte sich in Refrath schwer. Foto: Andreas Woitschützke

NEUSS Die nächste Niederlage in der Regionalliga für die Quirinusstädter wurde begleitet von einer weiteren Hiobsbotschaft. Toptorjäger Daniel Zwarg verletzte sich schwer.

In der Handball-Regionalliga kommt der Neusser HV einfach nicht Tritt. Er verlor auch die wichtige Partie beim Aufsteiger HSG Refrath/Hand am Ende deutlich mit 25:32 (11:13). Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch der beste Neusser Torschütze Daniel Zwarg in der zweiten Halbzeit. Er erlitt einen Mittelhandbruch und fällt nun für mehrere Wochen aus. „Das verschlimmert unsere personelle Situation noch einmal“, ärgerte sich der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Wir haben heute ein für uns extrem wichtiges Spiel verloren. Jetzt wird es ein ganz harter Kampf, in der Liga zu bleiben.“

Die Gäste erwischten einen tollen Start, nicht zuletzt, weil sie taktisch umgestellt hatten und mit einer sehr offensiv ausgerichteten Deckung in diese Partie gingen. Nach einem zwischenzeitlichen 2:2 zogen sie auf 8:5 und 10:6 davon, in dieser Zeit war Zwarg allein achtmal erfolgreich. „Die ersten 20 Minuten haben wir wirklich tollen Handball gespielt, sind dann aber leider wieder in alte Muster verfallen“, lobte und ärgerte sich Jurisic gleichzeitig.

Die Abwehr war nicht mehr Herr des Geschehens und im Angriff wurde viel zu ungeduldig agiert. Diese Schwächephase nutzten die Hausherren und erzielten sechs Treffer in Folge. Bis Anfang der zweiten Halbzeit war der Neusser HV dann zwar noch in Schlagdistanz, aber als Refrath noch eine Schüppe drauf legte, hatte der NHV nicht mehr viel entgegenzusetzen. Bis zur 45. Minute bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 22:14 aus. In 15 Minuten erzielt Neuss nur noch fünf Tore. Das ist schlicht und ergreifend zu wenig, um in der Liga zu bestehen. Als die HSG in der 50. Minute dann gar noch auf 29:19 erhöhte, war die Partie dann endgültig entschieden.