Handball : „Für die Saison gibt es nur ein Wort: positiv“

Im Interview zieht Trainer Dusko Bilanovic eine Bilanz der abgelaufenen Saison in der 2. Handball-Bundesliga aus Sicht des TSV Bayer Dormagen

Herr Bilanovic, die erste Spielzeit, in der sie von Beginn an die Verantwortung als Trainer beim TSV BayerDormagen trugen, ist durch den Saisonabbruch unvollendet geblieben. Können Sie trotzdem eine Bilanz ziehen? Und wie fällt diese aus?

Dusko Bilanovic Rein sportlich gesehen gibt es für diese Saison nur ein Wort: positiv. Für viele Experten waren wir nach den Abgängen von Lukas Stutzke und Tim Wieling ein Abstiegskandidat und am Ende sind wir auf Platz zehn gelandet. Wobei ich denke, wenn wir die zehn fehlenden Spiele, davon sechs Heimspiele, noch hätten austragen können, wäre es sogar ein einstelliger Tabellenplatz geworden.

Bilanovic Es gab auch Schwächen. Wir hatten drei Niederlagen, in Krefeld, in Konstanz und zuhause gegen Rimpar, die nicht hätten passieren dürfen. Und wir haben ein paar Auswärtsspiele ein bisschen zu hoch verloren. Aber dafür gab es Gründe, vor allem personeller Natur: Wir hatten in einigen Phasen einfach zu viele Spieler, bei denen alte Verletzungen wieder aufgebrochen sind.