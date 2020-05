Galopp : Diskussion sollte ergebnisoffen sein

Neuss Kommentar zur Neusser Galopprennbahn

Dass noch einmal Bewegung in die Diskussion um eine Fortsetzung der 1875 begründeten Galopptradition in Neuss kommt, war nicht unbedingt zu erwarten. Neue handelnde Personen anstelle des eher wenig bis gar nicht handelnden, inzwischen insolventen „alten“ Reiter- und Rennvereins haben dies möglich gemacht. Allzu hohe Erwartungen sollte freilich niemand in das Konzept des Galoppclubs Neuss Niederrhein setzen – es liest sich zwar gut, die ohnehin schwierige finanzielle Umsetzung dürfte jedoch durch die Corona-Krise nicht einfacher geworden sein. Zumindest aber haben es Marc Troellsch und seine Mitstreiter verdient, dass es vorgestellt, besprochen und darüber diskutiert wird – und das ohne den Rückblick auf Altlasten möglichst ergebnisoffen. Volker Koch